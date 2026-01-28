Die russische Justiz will den Prozess gegen den Düsseldorfer Karnevalisten Jacques Tilly fortsetzen – obwohl er selbst nie offiziell über das Verfahren informiert wurde.
28.01.2026 - 04:30 Uhr
Moskau/Düsseldorf - Die russische Justiz will im umstrittenen Strafverfahren gegen den deutschen Karnevalisten und Bildhauer Jacques Tilly an diesem Mittwoch einen neuen Anlauf unternehmen. Richter Konstantin Otschirow hatte den Prozess Ende Dezember verlegt und dies mit der Abwesenheit der Pflichtverteidigerin Tillys begründet, die auf Dienstreise sei. Der Prozess findet in Abwesenheit des Angeklagten statt.