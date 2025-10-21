Trump-Sprecherin Karoline Leavitt beleidigt wohl einen Reporter der Huffington Post in einem Chatverlauf und antwortet auf eine sachliche Frage mit: „Deine Mutter war es.“
Karoline Leavitt, die Sprecherin des Weißen Hauses, hat in einem Chatverlauf offenbar einen Journalisten der Huffington Post beleidigt. Auf die Frage, wer Budapest für das nächste Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin ausgewählt habe, antwortete Leavitt demnach: „Deine Mutter war es.“