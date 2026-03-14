 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Berater: „Vereinbarkeit ist Teil des Problems“

Karriere von Frauen Berater: „Vereinbarkeit ist Teil des Problems“

Karriere von Frauen: Berater: „Vereinbarkeit ist Teil des Problems“
1
Robert Franken (links) beschäftigt sich in seiner Arbeit mit den Hürden, vor denen Frauen im Berufsleben stehen (rechts: Symbolbilder). Foto: Martina Goyert, dpa/Christine Klose, dpa/Zacharie Scheurer

Robert Franken spricht bei der Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart über weibliche Karrieren. Wo der Berater die größten Hürden sieht – und warum er Teilzeit-Modelle kritisiert.

Volontäre: Valentin Schwarz (vas)

Vereinbarkeit – aus den Debatten über die moderne Arbeitswelt ist dieser Begriff längst nicht mehr wegzudenken. Zusammengefasst besagt er: Ein Job sollte es möglich machen, Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Gerade für die beruflichen Aussichten von Frauen sei das essenziell, so die weit verbreitete Annahme.

 

Im ersten Moment verwundert es also, wenn Robert Franken über weibliche Karrieren sagt: „Vereinbarkeit ist Teil des Problems.“ Mit dieser These überschreibt der Berater einen Vortrag bei der Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart. Wie kommt er zu dieser Aussage – noch dazu als ein Mann, der einst das Netzwerk „Male Feminists Europe“ mitbegründete?

Robert Franken und der Feminismus

Franken zielt damit auf etwas ganz anderes ab als beispielsweise die vieldiskutierte Teilzeit-Kritik der CDU (Stichwort „Lifestyle“). Der 52-Jährige berät Unternehmen, aber auch Vereine, Hochschulen, NGOs. „Organisationsberater“ nennt er sich selbst. Seine Arbeit habe viel mit „Zugehörigkeit und Vielfalt“ zu tun, sagt Franken, insbesondere mit Blick auf weibliche Karriereverläufe.

Der Vortrag im Überblick:

  • Titel: „Wenn (ausgerechnet) Vereinbarkeit Karrieren beendet. Was Führung heute falsch macht.“
  • Veranstalter: Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart, gemeinsam mit allen Kontaktstellen Frau und Beruf Baden-Württemberg
  • Datum: Dienstag, 17. März 2026
  • Ort und Anmeldung: online

Von einer „feministischen Beratung“ will der – passend zum Namen – gebürtige Franke zwar nicht sprechen. Denn: „Man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen.“ Sein Handeln verortet er jedoch durchaus in einem „pro-feministischen Umfeld“. So ist er unter anderem Botschafter der „He4She“-Bewegung. Die Initative des Frauenorgans der Vereinten Nationen soll Männer dazu bewegen, sich für mehr Gleichstellung einzusetzen.

Frau Müller und die Teilzeit-Falle

Er selbst habe Gleichstellungsfragen früher kaum auf dem Schirm gehabt, sagt Franken selbstkritisch. „Ich bin ein weißer Cis-Mann, mittelalt, heterosexuell – also ein hyperprivilegierter Mensch. Deshalb habe ich erst nach einer gewissen Zeit verstanden, dass die Welt nicht so gerecht ist, wie ich sie einst empfand.“ Ein Umdenken setzte bei ihm erst durch seine Erfahrungen als CEO für das Startup Urbia ein. Das Unternehmen unterstützt Eltern und vor allem Frauen bei Familienthemen. Frankens wichtigste Erkenntnis damals: „Wir strampeln uns individuell an Dingen ab, die eigentlich nur strukturell zu beseitigen sind.“

Unsere Empfehlung für Sie

Gehaltsverhandlungen: Karriere trotz Krise: Wie Frauen erfolgreich über Gehalt verhandeln

Gehaltsverhandlungen Karriere trotz Krise: Wie Frauen erfolgreich über Gehalt verhandeln

Karrierechancen für Frauen: Kyra Dohrin zeigt, wie Gehaltsverhandlungen auch in Krisenzeiten gelingen. Welche fünf Tipps die Coaching-Expertin dafür parat hat.

In diesem Satz liegt nun der Schlüssel zu Frankens These von der Vereinbarkeit als Problem. Seine Kritik: „Es wird oft so getan, als sei Vereinbarkeit vor allem eine Bringschuld der Arbeitnehmer:innen und nur bedingt eine Bringschuld der Arbeitgeber:innen beziehungsweise eine Frage der politischen Rahmenbedingungen.“

Was er damit meint, erklärt Franken anhand von Frau Müller. Die Angestellte ist gerade frisch zurück aus der Elternzeit. Ihr Unternehmen bietet ihr einen Teilzeit-Job mit wenig Reiseverpflichtung an. „Das klingt für eine Mutter ja erst einmal sehr gut“, sagt Franken. Der Haken: In dem Betrieb sind Dauerverfügbarkeit und möglichst viele Kundenbesuche die wichtigsten Währungen. „Dann stelle ich Frau Müller durch den Teilzeit-Job ein Bein, weil ich sie so von Karrierefortschritten und Gehaltszuwächsen ausschließe.“

Berater kritisiert ausgelagerte Kosten

Dabei handelt es sich zwar um ein fiktives Beispiel. Eine ähnliche Konstellation beobachte er aber immer wieder, sagt Franken. Um Familie und Beruf tatsächlich zu vereinbaren, brauche unsere Gesellschaft ein besseres Verständnis für die sogenannte Care-Arbeit. Sich um die Kinder zu kümmern, Haushaltsaufgaben zu erledigen oder Angehörige zu pflegen: Noch immer übernehmen größtenteils Frauen diese Tätigkeiten – und zwar häufig unbezahlt, vor allem im Familienkontext. Das werde dann gerne als individuelle Entscheidung dargestellt, kritisiert Franken. Aber wirklich frei entscheiden könnten Frauen erst, wenn es für die Care-Arbeit eine Alternative gebe.

Gesellschaftlich gesehen helfe es auch nicht, dann einfach eine Putzfrau zu beschäftigen. Denn deren Job sei unter den derzeitigen Verhältnissen meist prekär. Damit verschiebe sich das Problem lediglich auf eine andere Ebene. Franken spricht deshalb von „ausgelagerten Kosten“. Unser Wirtschaftssystem basiere darauf, die Care-Arbeit oder auch natürliche Rohstoffe als kostenlose Ressourcen zu behandeln.

Feminismus als Männer-Thema

In der feministischen Theorie sind solche Thesen ein alter Hut. Besteht Frankens Geschäftsmodell darin, sie sich als Mann anzueignen? Männlicher Feminismus als Marketing-Coup, wie kritische Stimmen vielleicht behaupten würden?

Unsere Empfehlung für Sie

Neues Jugendbuch von Tobias Elsäßer: „Der Mann hat kläglich versagt“ - in „Matria“ sind Frauen an der Macht

Neues Jugendbuch von Tobias Elsäßer „Der Mann hat kläglich versagt“ - in „Matria“ sind Frauen an der Macht

„Matria“, das neue Jugendbuch des Stuttgarter Autors Tobias Elsäßer, spielt in einem friedlichen Frauenstaat. Jungs müssen in einer Prüfung beweisen, dass sie keine Gefahr darstellen.

„Ich teile eine solche Kritik in Ansätzen sogar“, erwidert Franken. „Es ist immer wichtig, die eigene Position zu hinterfragen.“ Gleichzeitig seien die Inhalte seiner Beratung weiterhin aktuell – unabhängig davon, wer sie nun verbreitet. Zumal es aus seiner Sicht auch auf die Männer ankommt, um eine Veränderung zum Besseren zu erreichen. „Wir sollten nicht versuchen, Frauen in die patriarchal geprägte Arbeitswelt reinzupressen“, sagt Franken, „sondern die grundsätzlichen Rahmenbedingungen überdenken“. Und das gehe eben nur, wenn Mann sich an die eigene Nase fasse.

Weitere Themen

Heizen in Stuttgart: Stehen viele Wärmepumpen in Stuttgart rechtswidrig? „Wäre zu weit gegriffen“

Heizen in Stuttgart Stehen viele Wärmepumpen in Stuttgart rechtswidrig? „Wäre zu weit gegriffen“

Ein Mann aus Stuttgart weist auf ein Wärmepumpen-Problem hin, das neben ihm noch etliche andere haben könnten. Es geht um den Aufstellungsort außerhalb des Baufensters.
Von Judith A. Sägesser
30-Jahr-Party in Stuttgart: „Das ist wie bei den Scorpions“: Liebeserklärungen ans Schlesinger

30-Jahr-Party in Stuttgart „Das ist wie bei den Scorpions“: Liebeserklärungen ans Schlesinger

Das Schlesinger ist eine Kult-Kneipe voller Geschichten. Zum 30. Geburtstag gab es eine große Feier, reihenweise Liebeserklärungen und Hoffnung, was die Zukunft betrifft.
Von Jürgen Bock
Hitzeschutz in Stuttgart: Einzigartiger Sonnenschutz in Stuttgart – wo bald erste Ecotriis „wachsen“

Hitzeschutz in Stuttgart Einzigartiger Sonnenschutz in Stuttgart – wo bald erste Ecotriis „wachsen“

Zwei Stuttgarterinnen haben einen innovativen Sonnenschirm erfunden: den Ecotrii. Nun steht fest, an welchen Ort die ersten Exemplare Schatten spenden werden.
Von Judith A. Sägesser
„Sanctuary“ in der Lerche 22: Sexpositive Party in Stuttgart – Blick hinter die Kulissen beim Aufbau

„Sanctuary“ in der Lerche 22 Sexpositive Party in Stuttgart – Blick hinter die Kulissen beim Aufbau

Käfige werden geschoben, Bondage-Installationen befestigt – im Video gewährt der Veranstalter der sexpositiven Partyreihe „Sanctuary“ einen Blick hinter die Kulissen.
Von Sascha Maier
Stuttgart-Vaihingen: Brandalarm in der Schwabengalerie - Einkaufszentrum geräumt

Stuttgart-Vaihingen Brandalarm in der Schwabengalerie - Einkaufszentrum geräumt

Aufgrund eines Brandalarms ist am Samstag die Feuerwehr zur Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen ausgerückt. Das Einkaufszentrum wurde komplett geräumt.
Von Jörg Breithut und Torsten Schöll
Premierenparty im Friedrichsbau: Wenn Staunen ansteckt: Magie, Promis und Lebenslust im Stuttgarter Varieté

Premierenparty im Friedrichsbau Wenn Staunen ansteckt: Magie, Promis und Lebenslust im Stuttgarter Varieté

Stuttgart, Heimat vieler Weltmeister der Magie, unterstreicht seine Stärke als Zauberstadt: „A Kind of Magic“ begeistert Promis und Influencer. Eindrücke von der Premierenparty.
Von Uwe Bogen
Protest in Stuttgart: Aktivisten wettern gegen Tiershows

Protest in Stuttgart Aktivisten wettern gegen Tiershows

Proteste von Aktivisten haben dazu geführt, dass der Weltweihnachtscircus in Stuttgart auf Tiere verzichtet. Das soll aber nur der Auftakt zu weiteren „Störungen“ sein.
Von Jürgen Bock
Stuttgarter Altstadt: Streit im Leonhardsviertel: „Wo ist die Entwicklung, die uns versprochen wurde?“

Stuttgarter Altstadt Streit im Leonhardsviertel: „Wo ist die Entwicklung, die uns versprochen wurde?“

Das Leonhardsviertel befindet sich im Wandel: Bars und Kneipen haben längst das Monopol. Dort kommt es immer wieder zu Konflikten. Was steckt hinter dem Streit in der Altstadt?
Von Frank Rothfuß und Nina Scheffel
Neu am Flughafen Stuttgart: Airline steuert kroatische Küstenstadt an – wann die ersten Flüge starten

Neu am Flughafen Stuttgart Airline steuert kroatische Küstenstadt an – wann die ersten Flüge starten

Mit der Umstellung auf die Sommerzeit ändern sich Ende März auch die Flugpläne. Am Airport in Stuttgart kommen neue Ziele und eine neue Airline hinzu.
Radverkehr in Stuttgart: Stuttgart verpasst Ziele erneut – Anteil der Radler stagniert bei neun Prozent

Radverkehr in Stuttgart Stuttgart verpasst Ziele erneut – Anteil der Radler stagniert bei neun Prozent

30 Millionen Euro wurden in den vergangenen zwei Jahren in den Ausbau des Radverkehrs investiert. Trotzdem sind nicht mehr Stuttgarter aufs Zweirad umgestiegen – woran liegt das?
Von Alexander Müller
Weitere Artikel zu Stuttgart Feminismus Beratung Teilzeit Familie Karriere Beruf Frauen
 
 