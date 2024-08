Der Olympia- und WM-Teilnehmer David Wrobel, zuletzt beim VfB Stuttgart unter Vertrag, hört auf. Ein Gespräch über „gigantische Erlebnisse“, Pläne für die Zukunft und die Vorteile von 144 Kilogramm Körpergewicht.

Norbert Laske 21.08.2024 - 15:30 Uhr

Nach 16 Jahren Hochleistungssport ist Schluss. Der Diskuswerfer David Wrobel, einstiger Olympia- und WM-Teilnehmer, hat die Zwei-Kilo-Scheibe zur Seite gelegt. Am Wochenende wurde er bei einem Meeting in Thum von Freunden und Weggefährten mit einer spontan inszenierten La-Ola-Welle in den „sportlichen Ruhestand“ verabschiedet. In unserem Interview blickt der knapp zwei Meter große Drei-Zentner-Mann, der zuletzt für den VfB Stuttgart startete, auf seine Karriere zurück – und verrät, wie es bei ihm nun weitergeht.