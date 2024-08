Karstadt-Aus in Leonberg

Im Hintergrund verhandelt der Center-Betreiber ECE schon seit längerem mit potenziellen Nachmietern der Karstadt-Fläche.

Nathalie Mainka 21.08.2024 - 16:26 Uhr

Beim Richtfest, am 29. Juni 1973, hatte Leonbergs damaliger Oberbürgermeister Dieter Ortlieb freudig verkündet: „Dies ist ein epochales Ereignis für die Stadt Leonberg und ihre Bedeutung als Mittelzentrum. Das Leo-Center mit seinem errechneten Einzugsgebiet von 105 000 Menschen wird, so ist zu hoffen, Leonberg zum attraktiven Einkaufsplatz auch für das Umland machen und endlich das kommunale Zusammenwachsen der Stadtteile Leonberg und Eltingen fördern.“ Die Eröffnung folgte noch im selben Jahr – am 19. Oktober. Mit unter den ersten Mietern: das Warenkaufhaus Karstadt.