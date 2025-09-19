Aktuell wird mal wieder ein Kulturkampf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geführt. Symptom einer Existenzkrise? Ein neues Buch ermöglicht eine historische Perspektive aufs Thema.
19.09.2025 - 15:00 Uhr
Es ist mal wieder Kulturkampf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR). Dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) ist die Moderatorin Julia Ruhs zu konservativ, weshalb er sie aus der gemeinsam mit dem Bayrischen Rundfunk (BR) produzierten Sendung „Klar“ abberufen hat – wohl auch wegen eines (nicht offiziell bestätigten) Briefs, den 250 NDR-Mitarbeiter unterschrieben haben und in dem sie sich über die TV-Sendung beschweren sollen. Nun ist die Aufregung vor allem unter (konservativen) Unionspolitikern groß, allenthalben wird links-woke Cancel Culture gewittert.