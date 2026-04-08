Ein Expeditionsteam entdeckt im Weddellmeer in der Antarktis eine bislang unbekannte Insel. Sie misst nur etwa 130 mal 50 Meter und wird nun genau kartiert. Das Eiland soll nun auch einen offiziellen Namen erhalten.
In "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" von Michael Ende (1929-1995) heißt es: "Lummerland war nur sehr klein. Es war sogar außerordentlich klein im Vergleich zu anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder Afrika oder China. Es war ungefähr doppelt so groß wie unsere Wohnung und bestand zum größten Teil aus einem Berg mit zwei Gipfeln, einem hohen und einem, der etwas niedriger war."