Die iranischen Revolutionsgarden warnen vor Seeminen in der Straße von Hormus und empfehlen eine Ausweichroute in ihrer direkten Reichweite.
Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hat vergangene Woche eine Warnung vor Seeminen in der Straße von Hormus ausgesprochen. Die Durchfahrt in den indischen Ozean und weiter durch den Suez-Kanal Richtung Mittelmeer scheint für Tanker oder auch Frachter und Kreuzfahrtschiffe wie die „Mein Schiff“ 4 und 5 von TUI Cruises vor diesem Hintergrund nur schwer möglich.