Die Grünen haben die Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg gewonnen – aber wie hat der Kreis Esslingen abgestimmt? Hier sehen Sie die Wahlgewinner in den jeweiligen Gemeinden.

Die Landtagswahl 2026 bewegt die Menschen in Baden-Württemberg: Dem vorläufigen Endergebnis zufolge liegen die Grünen als knapp stärkste Kraft im Land vor der CDU. In der Stadt Esslingen hat die Partei die Christdemokraten dagegen deutlicher hinter sich gelassen. Demnach kommen die Grünen auf 39,3 Prozent, die CDU auf 26,2 Prozent.

Doch nicht in allen Gemeinden im Kreis Esslingen haben die Grünen die Wahl gewonnen. Auf dieser Karte sehen Sie die jeweiligen Wahlgewinner nach Zweitstimmen im Landkreis Esslingen:

In den größten Städten des Landkreises Esslingen waren die Wahlen teils besonders knapp. CDU und Grüne lieferten sich immer wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Filderstadt kommen die Grünen bei den Zweitstimmen etwa auf 31,5 Prozent. Die CDU erhält 31,4 Prozent der Stimmen. In Kirchheim unter Teck, Ostfildern, Leinfelden-Echterdingen, Nürtingen und Plochingen entschieden sich die Wählerinnen und Wähler mehrheitlich für die Grünen.

Landtagswahl 2026: Wahlsieger im Wahlkreis Esslingen

Die Gemeinden im Kreis Esslingen sind in insgesamt drei Wahlkreise aufgeteilt. Der Wahlkreis Esslingen umfasst die Gemeinden Aichwald, Esslingen, Ostfildern, Denkendorf, Neuhausen auf den Fildern und Wolfschlugen. Das sind die Zweitstimmen-Wahlsieger im Wahlkreis Esslingen:

Bei den Erststimmen ist die Kräfteverteilung klarer. Mit 34,2 Prozent sichert sich Andreas Deuschle für die CDU das Direktmandat für den Landtag.

Andrea Lindlohr (Grüne) : 31 Prozent

: 31 Prozent Stephan Köthe (AfD) : 14 Prozent

: 14 Prozent Nicolas Fink (SPD) : 9,3 Prozent

: 9,3 Prozent Martin Auerbach (Linke) : 6,1 Prozent

: 6,1 Prozent Tobias Wirth (FDP) : 3,6 Prozent

: 3,6 Prozent Andere: 1,7 Prozent

Landtagswahl 2026: Wahlsieger im Wahlkreis Kirchheim

Neben dem Wahlkreis Esslingen gibt es den Wahlkreis Kirchheim, der sich von Baltmannsweiler bis Lenningen erstreckt. Die Wahlsieger bei den Zweitstimmen in diesem Wahlkreis sehen Sie auf dieser Karte:

Mit 36,7 Prozent der Erststimmen holt sich hier Natalie Pfau-Weller (CDU) das Direktmandat für den Landtag. Auf Platz zwei folgen die Grünen.

Andreas Schwarz (Grüne) : 27,6 Prozent

: 27,6 Prozent Markus Berthold (AfD) : 18,6 Prozent

: 18,6 Prozent Tonja Brinks (SPD) : 6,7 Prozent

: 6,7 Prozent Nicole Falkenstein (FDP) : 4,0 Prozent

: 4,0 Prozent Anıl Beşli (Linke) : 3,6 Prozent

: 3,6 Prozent Heinrich Brinker (BSW) : 1,5 Prozent

: 1,5 Prozent Andere: 1,4 Prozent

Landtagswahl 2026: Wahlsieger im Wahlkreis Nürtingen

Der Wahlkreis Nürtingen umfasst Gemeinden von Leinfelden-Echterdingen bis Neuffen. Das sind die Zweitstimmen-Wahlsieger in diesem Wahlkreis:

Wahlsiegerin bei den Erststimmen im Wahlkreis Nürtingen ist Maren Steege für die CDU. Sie sichert sich mit 33,7 Prozent das Direktmandat in den Landtag.

Clara Schweizer (Grüne) : 27,9 Prozent

: 27,9 Prozent Felix Schneider (AfD) : 18,2 Prozent

: 18,2 Prozent Tim Reeth (SPD) : 7,5 Prozent

: 7,5 Prozent Dennis Birnstock (FDP) : 6,9 Prozent

: 6,9 Prozent Clara Meier (Linke) : 4,3 Prozent

: 4,3 Prozent Andere: 1,5 Prozent

Hier können Sie nachsehen, wie Ihre Gemeinde bei der Landtagswahl 2026 abgestimmt hat.