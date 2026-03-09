Die Grünen haben die Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg gewonnen – aber wie hat der Kreis Esslingen abgestimmt? Hier sehen Sie die Wahlgewinner in den jeweiligen Gemeinden.
09.03.2026 - 10:28 Uhr
Die Landtagswahl 2026 bewegt die Menschen in Baden-Württemberg: Dem vorläufigen Endergebnis zufolge liegen die Grünen als knapp stärkste Kraft im Land vor der CDU. In der Stadt Esslingen hat die Partei die Christdemokraten dagegen deutlicher hinter sich gelassen. Demnach kommen die Grünen auf 39,3 Prozent, die CDU auf 26,2 Prozent.