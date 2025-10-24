Die Kartellbehörden haben mit der Ahndung von Abwerbeverboten zwischen Unternehmen ein neues Tätigkeitsfeld entdeckt. Martin Beutelmann und Jochen Bernhard erklären, was dahintersteckt und wie sich die Abwerbung von Mitarbeitern ohne das Risiko einer Kartellgeldbuße vermeiden lässt.
31.10.2025 - 00:00 Uhr
Seit Jahrzehnten sind die beiden Unternehmen Nachbarn im Gewerbegebiet. Ihre Inhaber verstehen sich gut. Der eine ist in der Pharmaindustrie tätig, der andere im Maschinenbau. Da ist es Ehrensache, dass man sich nicht gegenseitig Mitarbeiter abspenstig macht. Vor einigen Jahren haben die beiden Geschäftsführer das sogar schriftlich fixiert – und halten sich konsequent daran.