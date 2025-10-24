Die Kartellbehörden haben mit der Ahndung von Abwerbeverboten zwischen Unternehmen ein neues Tätigkeitsfeld entdeckt. Martin Beutelmann und Jochen Bernhard erklären, was dahintersteckt und wie sich die Abwerbung von Mitarbeitern ohne das Risiko einer Kartellgeldbuße vermeiden lässt.

Seit Jahrzehnten sind die beiden Unternehmen Nachbarn im Gewerbegebiet. Ihre Inhaber verstehen sich gut. Der eine ist in der Pharmaindustrie tätig, der andere im Maschinenbau. Da ist es Ehrensache, dass man sich nicht gegenseitig Mitarbeiter abspenstig macht. Vor einigen Jahren haben die beiden Geschäftsführer das sogar schriftlich fixiert – und halten sich konsequent daran.

Erfahrungsaustausch wird zum Fall für die Kartellbehörde Auf der Human Ressource (HR)-Ebene des Pharmaunternehmens braucht man solche Formalitäten nicht. Da ist die Personalleiterin im Erfahrungskreis Personal engagiert, zusammen mit anderen Personalverantwortlichen aus unterschiedlichen Branchen. Das gemeinsame Ziel: Erfahrungsaustausch. Lohnstrukturen verstehen, sich über die marktüblichen Gehälter in verschiedenen Positionen austauschen und Kontakte pflegen. Das Vertrauen ist groß, die Spielregeln sind klar. Wer im „Erfa Personal“ mitmachen will, wirbt sich gegenseitig keine Kollegen ab. Das teilt der Leiter des Erfahrungskreises jedem, der mitmachen will, am Anfang mit. Man muss sich nicht daran halten, aber wer hier falsch spielt, wird ausgeschlossen. Das hielt jeder der Erfa-Teilnehmer für fair – bis auf eine HR-Verantwortliche, mit der es Ärger gab. Sie ist nun nicht mehr Mitglied des Erfahrungskreises.

Umso mehr fielen die Beteiligten aus allen Wolken, als eines Tages die Kartellbehörde vorstellig wurde. Aus ihrer Sicht völlig überzogen, mit Polizeibegleitung und einem Durchsuchungsbeschluss. Eine ehemalige Teilnehmerin der Treffen habe eine Meldung an die Kartellbehörde gemacht. Aber was sollen sie schon falsch gemacht haben? Mit Wettbewerbern mauscheln die Unternehmen nicht. Hohe Marktanteile haben sie auch nicht.

Auch der Wettbewerb um die besten Köpfe ist kartellrechtlich relevant

Dass die beteiligten Unternehmen untereinander im Wettbewerb um die besten Köpfe in verschiedenen Positionen stehen, obwohl sie sonst keine Konkurrenten sind, hat keiner von ihnen bedacht. Der Teufel steckt hier aber im Detail: Denn auch wer völlig unterschiedliche Produkte herstellt und insoweit kein Wettbewerber ist, hat im Unternehmen dieselben Funktionen zu besetzen: IT, Vertrieb, Controlling und vieles mehr. Für diese Funktionen besteht durchaus ein Nachfragewettbewerb zwischen diesen Unternehmen um dasselbe Personal. Wer sich darüber verständigt, keine Mitarbeiter abzuwerben, hat eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung getroffen und verstößt gegen Paragraph Eins des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

Wichtigstes Beispiel solcher Absprachen sind sogenannte Abwerbe- und Einstellungsverbote. Dabei sagen Unternehmen zu, keine Mitarbeiter eines anderen Unternehmens abzuwerben, oder ganz auf die Einstellung von Mitarbeitern des anderen Unternehmens zu verzichten. Wer sich auch noch über die nicht öffentlich zugänglichen Gehälter bestimmter Personen oder Positionen mit anderen Unternehmen austauscht, begeht zudem einen unzulässigen Informationsaustausch.

Deswegen sehen die Kartellbehörden Abstimmungen zwischen Unternehmen im Personalbereich außerhalb der gesetzlich geschützten Tarifverhandlungen schon immer als kritisch an. In der aktuellen Zeit des Fachkräftemangels ahnden die Kartellbehörden solche Verhaltensweisen zunehmend mit der Verhängung von Geldbußen. Die Schweiz, Portugal, Niederlande, Frankreich, die USA, Kanada, Japan – das sind nur einige der Länder, in denen in den letzten Jahren Kartellverfahren mit Bezug zu HR geführt wurden. Mit ihrem im Juni 2025 verhängten Millionenbußgeld gegen Delivery Hero, das unter anderem Abwerbeverbote betraf, liegt auch die Europäische Kommission voll im Trend der internationalen Kartellverfolgung.

Wie lässt sich die Mitarbeiterabwerbung ohne Kartellrechtsverstoß vermeiden?

Eine Rechtfertigung von Abwerbeverboten hält die Europäische Kommission nur in Ausnahmefällen für denkbar, etwa im Anschluss an eine Unternehmenstransaktion oder bei besonders engen Kooperationen. Selbst dann müssen die beteiligten Unternehmen begründen können, warum es keine weniger beschränkenden Maßnahmen gibt, die geeignet sind, etwaige berechtigte Interessen zu schützen. Das ist in vielen Fällen rechtssicher kaum möglich.

Nachvertragliche Wettbewerbsverbote als rechtssichere Option

Eine bessere Alternative für Unternehmen: Paragraph 74 des Handelsgesetzbuches (HGB) erlaubt es, mit Arbeitnehmern ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot im Arbeitsvertrag zu vereinbaren. Dabei gilt insbesondere: Das Verbot muss schriftlich vereinbart werden, darf maximal zwei Jahre gelten und setzt eine Entschädigung während der Karenzzeit voraus – mindestens 50 Prozent des zuletzt bezogenen Entgelts. Fehlt diese Entschädigung oder ist das Verbot zu weit gefasst, ist es unwirksam. Für Wettbewerbsverbote mit Geschäftsführern sind weitergehende Vorgaben aus der Rechtsprechung zu beachten.

Grenzen der Mitarbeiterabwerbung nach dem UWG

Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, sich gerichtlich gegen unzulässige Methoden der aggressiven Mitarbeiterabwerbung zur Wehr zu setzen. Hier setzt insbesondere das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) Schranken: Unzulässig ist etwa das gezielte und wiederholte Abwerben ganzer Teams oder Schlüsselpersonen mit dem Ziel, einen Mitbewerber zu schwächen oder dessen betriebliche Abläufe zu stören. Auch die Bezahlung von „Ablösesummen“, um einen Mitarbeiter zur Verletzung eines laufenden Arbeitsvertrags zu bewegen oder die Unterdrucksetzung eines Interessenten, damit dieser die fristlose Kündigung seines noch bestehenden Arbeitsvertrags beim anderen Arbeitgeber provoziert, kann unlauter sein.

Mitarbeiterbindung als bestes Instrument gegen Abwerbung

Im Übrigen gilt: Das beste Instrument, um die Abwerbung von Mitarbeitern zu vermeiden, ist die Mitarbeiterbindung. Nicht nur ein besonders attraktives Gehalt und kontinuierliche Fortbildung, sondern auch Wertschätzung durch respektvollen Umgang und faire (auch vertraglich fixierte) Aufstiegsmöglichkeiten sind klassische Instrumente, um seine Mitarbeiter auch im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern bei sich zu behalten. Zudem spielen Benefits wie Sport- und Coaching-Angebote, Flexibilität beim Arbeitsort und der Arbeitszeit, eine besonders gute und kostengünstige Kantine, vergünstigtes Leasing von Dienstwagen oder Dienstfahrrädern oder schlichtweg gemeinsame Unternehmungen im Kollegenkreis eine zunehmende Rolle zur Mitarbeiterbindung.

Mitarbeiterbindung nur im zulässigen Rahmen

Auch hier schauen die Kartellbehörden aber genau hin: Wer sich mit anderen Unternehmen darüber verständigt, bestimmte Benefits nicht anzubieten oder einzuschränken, begeht schon die nächste unzulässige Wettbewerbsbeschränkung. Unternehmen kann daher nur angeraten werden, ihre Compliance-Maßnahmen, sei es durch Schulungen oder schriftliche Handreichungen zum Kartellrecht, auch auf ihre Personalabteilung zu erstrecken. Dies gilt gerade dann, wenn diese sich bislang nicht mit dem Kartellrecht vertraut gemacht hat, und es daher am Risikobewusstsein fehlt. Anderenfalls ist zu befürchten, dass das Bundeskartellamt die Gelegenheit bekommt, in Deutschland schneller auf den aktuellen kartellbehördlichen Trend aufzuspringen, als Unternehmen lieb sein kann.

Weitere Informationen

Dr. Martin Beutelmann und Dr. Jochen Bernhard leiten den Fachbereich Kartellrecht der Kanzlei Menold Bezler in Stuttgart. Wer sich als Unternehmensvertreter für das Thema „Abwerbeverbote und Kartellrecht“ interessiert, hat Gelegenheit dazu, sich am 20. November 2025 ab 17 Uhr im Rahmen des Compliance-Dialogs von Menold Bezler näher damit zu befassen. Weitere Informationen zu Veranstaltungen und zur Anmeldung finden Interessierte auf der Webseite von Menold Bezler.