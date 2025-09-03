Kartellverfahren in den USA Google kommt glimpflich davon
Der mächtige Internet-Konzern entgeht der Zerschlagung durch ein US-Gericht. Aber vielleicht wackelt sein Monopol trotzdem, kommentiert Rainer Pörtner
Die Erwartungen an dieses Gerichtsverfahren waren hoch. Es sollte eine wichtige Wegweisung liefern, wie die gigantische Marktmacht von Google, Alphabet, Amazon und anderen Hightech-Konzernen mit Hilfe des Kartellrechts eingedämmt werden kann.
