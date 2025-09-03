Kartellverfahren in den USA: Google kommt glimpflich davon

Im August 2024 fand der US-Richter Amit Mehta im Fall des Internetkonzerns Google ungewöhnliche klare Worte: „Google ist ein Monopolist – und hat sich auch wie einer verhalten, um sein Monopol aufrechtzuerhalten.“ Der Suchmaschinen-Anbieter hatte sich unter anderem durch exklusive Vertriebsvereinbarungen mit Handy-Firmen wie Apple Vorteile gegenüber Wettbewerbern erkauft und damit seine ohnehin dominante Stellung im Markt abgesichert. Mehtas eindeutiger Schuldspruch weckte die Erwartung, Google könnte zerschlagen oder wenigstens stark in seinen Möglichkeiten eingeschränkt werden. Diese Hoffnung ist dahin. Der Richter hat Google jetzt im zweiten Teil seines Urteils nur leicht verdauliche Auflagen gemacht. Er wolle keine härtere Strafen verhängen, so Mehta, um „das System nicht zu erschüttern und die Marktkräfte wirken zu lassen“.