Seit gut drei Wochen dauert der Iran-Krieg an, die wirtschaftlichen Folgen für die Welt sind gravierend. Washington soll laut Berichten Teheran nun einen neuen Lösungsvorschlag unterbreitet haben. Doch der Iran will nicht nachgeben. Wie geht es nun weiter?
Geht der Iran-Krieg in seine nächste, möglicherweise entscheidende Phase oder planen die USA einen langsamen Ausstieg aus dem Waffengang? Aus den Worten und Taten von US-Präsident Donald Trump auf eine rational voraussehbare und logisch konsequente Lösung des Konflikts zu setzen, erweist sich als unmöglich. Das Motto des präsidialen Fuhrmanns Trump scheint – mal wieder – zu lauten: Mal hü, mal hott.