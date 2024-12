Ein Passagierflugzeug aus Aserbaidschan ist in Kasachstan abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Fluggesellschaft verursachte eine „Einwirkung von außen“ den Absturz.

red/AFP 27.12.2024 - 14:22 Uhr

Der Absturz einer aserbaidschanischen Passagiermaschine in Kasachstan ist nach ersten Erkenntnissen der Fluggesellschaft durch „Einwirkung von außen“ verursacht worden. Nach ersten Untersuchungsergebnissen habe „physische und technische Einwirkung von außen“ den Crash verursacht, bei dem am Mittwoch 38 Menschen ums Leben kamen, erklärte Aserbaidschan Airlines am Freitag im Onlinedienst Telegram.