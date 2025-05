Bei indischen Angriffen auf Ziele in Pakistan in der Nacht sind nach Angaben des pakistanischen Militärs 26 Menschen getötet worden. 46 Menschen seien verletzt worden, hieß es zudem in einer Mitteilung des Militärs.

dpa 07.05.2025 - 07:17 Uhr

Islamabad/Neu-Delhi -