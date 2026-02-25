Traumschleifen, die spektakuläre Geierlay-Hängeseilbrücke, familienfreundliche Erlebnisse und historisches Altstadtflair: Die Ferienregion Kastellaun verbindet Natur, Abenteuer und Kultur im Herzen des Hunsrücks.
13.03.2026 - 07:49 Uhr
Die Ferienregion Kastellaun im Hunsrück ist ein wahres Paradies für Naturfreunde, Kulturbegeisterte und aktive Entdecker. Eingebettet in eine faszinierende Naturkulisse kombiniert die Region historischen Charme mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Wanderer, Radfahrer und Genießer kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten.