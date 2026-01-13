Wie sicher ist Katar aktuell vor dem Hintergrund der Spannungen in Nahost? Die Empfehlungen gehen auseinander.

Die Golf- und Nahostregion mitsamt Israel bleibt ein beliebtes Ziel für Touristen und Geschäftsreisende. Doch wie steht es aktuell um die Sicherheit in Katar? Am Mittwoch, 14. Januar, wurde bekannt, dass die USA im Begriff sind, ihre dortige Militärbasis zu räumen. Das berichten internationale Medien wie die Zeitung "El País". Trotzdem haben wir die offiziellen Reisehinweise analysiert und fassen zusammen, was bei der möglichen Reisen inmitten der kritischen Lage im Iran beachtet werden sollte.

Für Katar besteht derzeit (noch) keine Reisewarnung des Auswärtigen Amts, sondern lediglich Reise- und Sicherheitshinweise (Stand: 14. Januar 2026). Diese sind seit September 2025 unverändert in Kraft.

Raketen 2025 auf Katar - Luftraum mehrfach gesperrt

Allerdings weist das Auswärtige Amt ausdrücklich darauf hin, dass nach den Luftangriffen in der Region im Juni und September 2025 „eine erneute Verschärfung der Sicherheitslage in der Region – einschließlich sicherheitsrelevanter Vorfälle in Katar – nicht ausgeschlossen werden kann.“ Die Sicherheitslage in der gesamten Region sei äußerst volatil. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es auch in Katar zu sicherheitsrelevanten Entwicklungen kommt. Dies schließe auch Einschränkungen des Flugverkehrs, inklusive der Stornierung von Flügen sowie der Sperrung von Lufträumen, mit ein.

Katar gilt weiterhin als vergleichsweise stabiles Reiseland mit niedriger Kriminalitätsrate. Dennoch empfiehlt sich vor dem Hintergrund der regionalen Spannungen erhöhte Aufmerksamkeit.

Katar so sicher wie Dubai?

Viele Reisende fragen sich: Ist Katar sicherer oder unsicherer als Dubai und die VAE? Die Antwort: Die Sicherheitslagen sind grundsätzlich vergleichbar. Für beide Destinationen bestehen von Seiten des Auswärtigen Amts lediglich Reise- und Sicherheitshinweise, keine Reisewarnungen (Stand: 13.1.2025).

Im Detail gibt es jedoch Unterschiede in den offiziellen Einschätzungen. Die Hinweise für Katar enthalten etwas explizitere Warnungen bezüglich möglicher Verschärfungen der Sicherheitslage nach den Luftangriffen 2025. Vom Foreign Service in Großbritannien kommt indes der klare Hinweis auf ein „volatiles regionales Sicherheitsumfeld und ein nicht auszuschließendes Terrorrisiko“.

Terrorgefahr und regionale Spannungen in Katar

Bisher war Katar nicht Ziel terroristischer Anschläge. Ein Restrisiko wird jedoch – wie praktisch überall auf der Welt – nicht ausgeschlossen. Vor dem Hintergrund der regionalen Konflikte, darunter die Raketenangriffe und zeitweilige Luftraumschließungen im Golfraum 2025, mahnt das Auswärtige Amt zu erhöhter Wachsamkeit.

Reisehinweise des Auswärtigen Amts für Katar

Belebte Orte und Großveranstaltungen mit erhöhter Aufmerksamkeit besuchen

Demonstrationen und größere Menschenansammlungen weiträumig meiden

Den weltweiten Sicherheitshinweis des Auswärtigen Amts beachten

Registrierung in der Krisenvorsorgeliste ELEFAND des Auswärtigen Amts

Lokale Medien verfolgen

Kurz vor Abreise nochmals die aktuellen Reisehinweise checken

Wenig Kriminalität in Katar

Die Kriminalitätsrate in Katar ist insgesamt niedrig. Vereinzelt kommt es zu Taschendiebstählen, insbesondere in Einkaufszentren und bei Großveranstaltungen. Frauen wird empfohlen, in Taxis entsprechend der örtlichen Gepflogenheiten auf den Rücksitzen Platz zu nehmen.

Einreisebestimmungen und Visa für Katar

Deutsche Staatsangehörige mit regulärem Reisepass können bei der Einreise nach Katar entweder einen „Visa-Waiver“ oder ein Visum bei Einreise beantragen. Der Visa-Waiver gilt 180 Tage und erlaubt mehrfache Einreisen mit insgesamt maximal 90 Tagen Aufenthalt innerhalb des Gültigkeitszeitraums. Er wird gebührenfrei erteilt, wenn Reisezweck, Unterkunft sowie Rück- oder Weiterflug nachgewiesen werden können.

Wichtig: Reisepässe müssen bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Inhaber vorläufiger Reisepässe müssen das Visum vorab bei der katarischen Auslandsvertretung beantragen.

Obligatorische Krankenversicherung

Seit 2023 ist für Aufenthalte von mehr als 30 Tagen bei der Einreise nach Katar eine vom katarischen Gesundheitsministerium akkreditierte Krankenversicherung vorgeschrieben. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch andere internationale Reisekrankenversicherungen akzeptiert werden.