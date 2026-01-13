Wie sicher ist Katar aktuell vor dem Hintergrund der Spannungen in Nahost? Die Empfehlungen gehen auseinander.
14.01.2026 - 17:14 Uhr
Die Golf- und Nahostregion mitsamt Israel bleibt ein beliebtes Ziel für Touristen und Geschäftsreisende. Doch wie steht es aktuell um die Sicherheit in Katar? Am Mittwoch, 14. Januar, wurde bekannt, dass die USA im Begriff sind, ihre dortige Militärbasis zu räumen. Das berichten internationale Medien wie die Zeitung "El País". Trotzdem haben wir die offiziellen Reisehinweise analysiert und fassen zusammen, was bei der möglichen Reisen inmitten der kritischen Lage im Iran beachtet werden sollte.