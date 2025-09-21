Katars Rolle Der ewige Vermittler mag nicht aufgeben
Katar bemüht sich weiter um eine Waffenruhe im Gazakonflikt – trotz der israelischen Offensive. Streitschlichtung ist für das Emirat auch Machtpolitik.
Israel habe eine blutrünstige und extremistische Regierung, die kein Interesse an einem Ende des Gazakrieges und am Überleben der Geiseln habe, sondern von der Herrschaft über den ganzen Nahen Osten träume: Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad al-Thani, klingt nicht wie jemand, der sich mit den Unterhändlern von Benjamin Netanjahu an einen Tisch setzen will. Seit dem israelischen Angriff auf die Hamas-Anführer in der katarischen Hauptstadt Doha wirft das Emirat der Netanjahu-Regierung „Staats-Terror“ vor. Und doch will Katar seine Rolle als Gaza-Vermittler nicht aufgeben.
