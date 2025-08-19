Die UNO wirft Israel vor, seit fünf Monaten die Lieferung von Zelten in den Gazastreifen zu blockieren. Mehr als 700.000 Menschen wurden vertrieben, die Lage ist katastrophal.
Die UNO hat Israel vorgeworfen, die Lieferung von Zelten in den Gazastreifen zu blockieren. Seit etwa fünf Monaten stoppe Israel solche Hilfslieferungen, sagte der Sprecher des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten, Jens Laerke, am Dienstag vor Journalisten in Genf. In dem Zeitraum seien mehr als 700.000 Menschen im Gazastreifen teils mehrfach vertrieben worden.