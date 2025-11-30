Unaufhörlicher Regen und Erdrutsche haben auf Sumatra mehr als eine Million Menschen getroffen. Warum viele Regionen weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten sind.
30.11.2025 - 15:36 Uhr
Jakarta - Nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen auf der indonesischen Insel Sumatra steigt die Zahl der Toten weiter. Nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde kamen 442 Menschen ums Leben. 402 Menschen werden weiterhin vermisst, rund 290.000 sind in den Provinzen Aceh, Nordsumatra und Westsumatra obdachlos geworden.