Mit Rettungskräften und Spürhunden unterstützen Länder wie Deutschland und Mexiko die Suche nach Überlebenden. THW-Präsidentin Lackner spricht von «entscheidenden Stunden».
Caracas/Berlin/Mexiko-Stadt - Internationale Hilfsteams mit Spürhunden bereiten sich auf den Einsatz in Venezuela vor. Nach den tödlichen Erdbeben, die das südamerikanische Land erschüttert haben, werden aus Ländern wie Deutschland und Mexiko Rettungskräfte entsandt, um nach Überlebenden zu suchen. Knapp 50 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) fliegen an diesem Freitag in das Katastrophengebiet.