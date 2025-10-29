In der Türkei stürzt ein mehrstöckiges Gebäude plötzlich ein. Rettungskräfte suchen nach einer verschütteten Familie. Behörden rätseln über den Grund des Kollapses.
29.10.2025 - 12:08 Uhr
Istanbul - Ein Wohngebäude ist im Nordwesten der Türkei eingestürzt und hat eine fünfköpfige Familie unter sich begraben, darunter drei Kinder. Rettungskräfte versuchten, zu den Verschütteten vorzudringen. Der Gouverneur der Provinz Kocaeli, Ilhami Aktas, sagte der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge, Helfer hätten eine Stimme vernommen und versuchten, die Person zu erreichen. Auf Bildern war zu sehen, wie ein Bagger Betonblöcke zur Seite schob.