In der Nähe von Istanbul stürzt ein Wohnhaus ein. Schnell ist klar: Unter den Trümmern liegt eine fünfköpfige Familie begraben. Trotz stundenlangem Einsatz kann nur ein Leben gerettet werden.
30.10.2025 - 08:51 Uhr
Istanbul - Nach einem Hauseinsturz nahe der türkischen Metropole Istanbul sind ein Elternpaar und zwei ihrer Kinder tot aus den Trümmern geborgen worden. Einzig eine Tochter der Familie habe den Einsturz überlebt, berichtete der Sender TRT. Die 18-Jährige werde im Krankenhaus behandelt. Ihr Gesundheitszustand sei den Umständen entsprechend gut, zitierte der Sender den türkischen Vize-Innenminister Mehmet Aktas.