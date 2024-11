Leinfelden-Echterdingen möchte so gut es geht, auf Krisensituationen vorbereitet sein. Was hat die Stadt dafür schon unternommen, was steht noch an?

Natalie Kanter 11.11.2024 - 11:24 Uhr

Immer öfters gibt es Hochwasser. Die Pandemie ist noch nicht lange vorbei. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Leinfelden-Echterdingen möchte auch aufgrund der unsicheren weltpolitischen Lage so gut es geht auf Notlagen und Krisensituationen vorbereitet sein, zu denen auch ein Blackout, also ein mehrtägiger Stromausfall gehört. Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell hält es deshalb auch für wichtig, einen Ernstfall wie einen Flugzeugabsturz, ein großes Zugunglück, einen Bombenfund oder Gaslagen zu simulieren und so zu üben.