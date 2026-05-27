Katastrophenschutz in Leonberg: Bombenalarm im Postareal

Asbestverseuchte Bodenplatten im Untergrund haben die Entwicklung des Postareals in Leonberg bereits wesentlich verzögert. Und jetzt das: Auf der wohl wichtigsten Baustelle mitten in der Stadt wird eine Weltkriegsbombe entdeckt. Jetzt zählt jede Sekunde. Zumindest sieht so das Szenario einer wichtigen Übung aus.

Um 7.20 Uhr wird die Feuerwehr Leonberg durch die Leitstelle über den Fund eines möglicherweise tödlichen Überbleibsels aus dem Zweiten Weltkrieg alarmiert. Zehn Minuten später wissen auch die Spezialisten für Bevölkerungsschutz bei der Stadtverwaltung Bescheid – sie werden per Alarmierungsapp verständigt.

Krisenstab beschließt in Leonberg weiteres Vorgehen

Dann geht alles Schlag auf Schlag: Ein Krisenstab tritt zusammen und beschließt die weiteren Schritte. Das Ordnungsamt kümmert sich demnach um Straßensperrungen, die Stadtwerke aktiviert Busunternehmen für Evakuierungen, das Hauptamt richtet eine Telefon-Hotline ein, der Bevölkerungsschutz legt die Notfalltreffpunkte und Sammelplätze fest, während die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt die Informationen für die Bevölkerung vorbereitet.

Zum Glück haben die beschriebenen Szenen nicht real stattgefunden: Es handelte sich um eine Katastrophenübung der Stadt. Doch unrealistisch ist das Szenario nicht. Weltkriegsbomben werden immer wieder gefunden, zuletzt wurde eine 1,8 Tonnen schwere in Pforzheim entschärft. Erst im April hatte es – auch angesichts des verheerenden Großbrandes vom März im Engelbergtunnel – eine Großübung im Leonberger Berufsschulzentrum mit 130 Beteiligten gegeben.

In den Dimensionen ist die aktuelle Übung der Stadt Leonberg damit nicht zu vergleichen. Doch auch hier tauchten die Fragen auf, die binnen kürzester Frist beantwortet werden müssen: Wie lange braucht es, um 2600 Menschen im betroffenen Gebiet zu evakuieren? Dürfen Haustiere mit in die Sammelunterkünfte? In welchen Sprachen müssen Informationen bereitgestellt werden?

Ein funktionierendes System – aber Lücken bei der Koordination

Die Simulation machte sichtbar, wo es noch Lücken in der Koordination gibt, aber auch, dass das Zusammenspiel der Akteure letztlich effizient und verlässlich war. „Die Stadt hat ein funktionierendes System für ein Großschadensereignis, das hat uns die Übung gezeigt. Sie hat aber auch deutlich gemacht, welche Fragen wir noch vor einer Lage beantworten müssen“, resümiert Ralf Kotte, der Leiter des Bevölkerungsschutzes. Er ist im Krisenfall Leiter des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse. „Das können wir nun überarbeiten und im Krisenfall die größtmögliche Sicherheit für die Bevölkerung gewährleisten.“

Zufrieden zeigt sich der Oberbürgermeister: „Die Leonbergerinnen und Leonberger können sich im Ernstfall auf die Stadtverwaltung verlassen. Vor allem auch durch die ehrenamtliche Unterstützung der Feuerwehr und die gute Zusammenarbeit mit der Polizei“, lobt Tobias Degode. „Ich bin stolz auf das Engagement, das sich bei der Übung gezeigt hat und dankbar für den großen Einsatz, den viele geleistet haben.“