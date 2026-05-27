Katastrophenschutz in Leonberg Bombenalarm im Postareal
Weltkriegsbombe auf dem Postareal: Dieses Schreckensszenario probte Leonberg. Die Übung enthüllte, wie schnell die Stadt lahmgelegt wäre und welche Fragen im Ernstfall offenbleiben.
Weltkriegsbombe auf dem Postareal: Dieses Schreckensszenario probte Leonberg. Die Übung enthüllte, wie schnell die Stadt lahmgelegt wäre und welche Fragen im Ernstfall offenbleiben.
Asbestverseuchte Bodenplatten im Untergrund haben die Entwicklung des Postareals in Leonberg bereits wesentlich verzögert. Und jetzt das: Auf der wohl wichtigsten Baustelle mitten in der Stadt wird eine Weltkriegsbombe entdeckt. Jetzt zählt jede Sekunde. Zumindest sieht so das Szenario einer wichtigen Übung aus.