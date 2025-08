Katharina Dröge: „Ich verstehe nicht, warum Merz hier nicht handelt“

Die Bundesregierung hat ihren Ton gegenüber Israel deutlich verschärft. Angesichts der humanitären Lage im Gazastreifen fordert Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge jetzt aber konkrete Maßnahmen. Im Interview erklärt sie, was sie jetzt von Kanzler Friedrich Merz erwartet – und kritisiert außerdem seine Rolle in den Verhandlungen des EU-Zoll-Deals.

Frau Dröge, Außenminister Johann Wadephul (CDU) war gerade in Israel, um mit der dortigen Regierung über die Lage im Gazastreifen zu sprechen. Reichen Gespräche jetzt noch aus – oder braucht es mehr?

Die Situation für die Menschen in Gaza ist entsetzlich und absolut katastrophal. Die Menschen verhungern. Die medizinische Versorgung ist zerstört. Es muss jetzt endlich zu einer Waffenruhe kommen. Die israelische Regierung darf nicht weiter blockieren, dass die Vereinten Nationen die Lieferung von humanitären Gütern in ausreichendem Maße übernehmen können. Die Hamas muss die Geiseln freilassen. Auch die Menschen in Gaza leiden unter dem Terror der Hamas. Die Gespräche von Bundeskanzler Merz und seinem Außenminister hatten bislang kaum Folgen. Deshalb muss die Bundesregierung endlich mehr tun.

Woran denken Sie?

Es braucht einen Stopp von Waffenexporten nach Israel, die in Gaza eingesetzt werden können. Wir halten zudem Sanktionen gegen die rechtsextremen Minister Smotrich und Ben-Gvir für notwendig. Beide rufen offen zu Gewalt gegen die palästinensische Zivilbevölkerung und zu Vertreibung auf. Ich verstehe nicht, warum Merz hier nicht handelt.

Sie fordern aber keine EU-Sanktionen gegen Israel?

Deutschland sollte sich auch auf EU-Ebene für Sanktionen gegen die entsprechenden Minister einsetzen. Sanktionen, die sich gegen die israelische Zivilgesellschaft richten, halte ich nicht für sinnvoll.

Die EU und die USA haben sich zu Beginn der Woche auf einen Zoll-Deal geeinigt – an dem es viel Kritik gab. Finden Sie, dass nachverhandelt werden sollte?

Das Ergebnis ist schlecht für die Wirtschaft. Und schlecht für die EU, die sehr einseitig nachgegeben hat. Deswegen war es verantwortungslos, diesen Deal überhaupt zu machen. Jetzt wird es allerdings sehr schwer, mit Donald Trump nachzuverhandeln. Es war ein Fehler, dass die Bundesregierung unter Friedrich Merz in den Verhandlungen großen Zeitdruck gemacht hat, um unbedingt die Frist zum 01. August einzuhalten. Merz wollte offenbar lieber einen Turbo-Deal, als ein gutes Ergebnis. Damit hat er die Verhandlungsposition der EU-Kommission deutlich geschwächt. Ich fand es ungerecht, dass vor allem von der Leyen im Fokus der Kritik stand. Der Schaden geht auch auf die Rechnung von Friedrich Merz.

Ist ein schlechter Deal nicht besser als keiner?

Hätte die EU härter verhandelt, wäre nicht keine Lösung zustande gekommen – sondern eine bessere. Dafür hätte man den USA ganz klar signalisieren müssen: Wir bestehen auf Gegenseitigkeit. Alles, was ihr tut, machen wir auch, wir spiegeln eure Zölle. Ich bin sicher: Die EU hätte auf ihre wirtschaftliche Stärke vertrauen können. Und statt auf schlechte Deals mit Trump zu drängen, sollte Merz sich international für ein Bündnis aller Staaten einsetzen, die gute Handelsregeln wollen. Denn gemeinsam sind alle stärker. Es braucht auch endlich eine vernünftige Europapolitik der Bundesregierung. Statt nationaler Abschottung und Grenzschließungen sollte Merz sich für Investitionen und die Stärkung des EU-Binnenmarktes stark machen.

Die Zölle zu spiegeln hätte eine Spirale auslösen können, die in einen Handelskrieg geführt hätte. Sehen Sie diese Gefahr nicht?

Der Zoll-Deal hat den Konflikt doch nicht beendet. Der Handelskrieg ist nicht vorbei. Er wird weitergehen – und mit Nachgiebigkeit sorgen wir eher dafür, dass wir in die nächste Spirale kommen. Wenn Donald Trump uns für schwach hält, macht er weiter. Und mit dem Deal hat die EU Schwäche gezeigt.

Die EU soll sich auch bereit erklärt haben, von den USA Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen. Halten Sie diese Zusage für realistisch?

Kein Mensch weiß, wie man das umsetzen soll. Es geht ja um gigantische Mengen fossiler Energie, die so nicht in Europa gebraucht werden – und die dazu noch klimaschädlich sind. Die Kommission konnte bislang auch nicht erklären, woher diese Zahl kommt und wie man das jetzt erfüllen will. Und ehrlicherweise kann sich niemand wünschen, dass wir das erfüllen. Damit können wir unsere Klimaziele nie einhalten. Außerdem würde es uns in eine neue fossile Abhängigkeit führen.

Was befürchten Sie?

Es passt zu dem Weg, den Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche gerade eingeschlagen: Es sieht so aus, als arbeiteten sie daran, Deutschland wieder sehr stark in Richtung fossiler Energien zu bewegen. Dieser Richtungswechsel ist das letzte, was wir gerade brauchen.

Die Klimatransformation löst bei vielen Menschen aber auch Sorgen aus – zum Beispiel um ihre Jobs. Die Stahl- oder die Automobilbranche haben zum Beispiel gerade stark zu kämpfen. Können Sie nachvollziehen, dass Klimaschutz Angst machen kann?

Klimaschutz bedeutet Veränderung. Wir Grünen sollten das ehrlich aussprechen. Und ich kann verstehen, dass Leute in der aktuellen Lage verunsichert sind. Aber nur wenn wir Dinge zu verändern, können wir sie besser machen. Gerade beim Klimaschutz. Und auch in der Wirtschaft. Die Stahl- und die Automobilindustrie stecken in einer extrem schwierigen Weltmarktsituation. Aber hier ist Klimaschutz die Chance und nicht das Problem. Wenn wir nicht von China abgehängt werden wollen, müssen wir bei grünem Stahl und bezahlbaren Elektroautos vorangehen. Nur so lassen sich die Jobs in den Branchen dauerhaft sichern.

Die gesellschaftliche Akzeptanz für Klimaschutz scheint trotzdem zu schwinden. Glauben Sie noch, dass sich das wieder umkehren lässt?

Das ist mein Ziel. Ich bin fest davon überzeugt, dass Klimaschutz unsere Aufgabe als Menschheit in dieser Zeit ist. Wir werden das nicht aufgeben. Ganz konkret glaube ich, dass es viele Wege gibt, wieder mehr Akzeptanz und sogar Zuversicht zu schaffen. Ich habe beispielsweise am Wochenende im Sauerland eine Bürgergenossenschaft getroffen, die Windräder auf den Flächen aufbauen will, die vom Sturm im Sauerland zerstört worden sind. Alle Anwohner der Kommune haben die Möglichkeit, Anteile an dieser Genossenschaft zu kaufen und an den Gewinnen beteiligt zu werden – und das sorgt natürlich für Akzeptanz. Genau solche Ansätze brauchen wir.

Zur Person

Volkswirtin

Katharina Dröge ist seit 2021 gemeinsam mit Britta Haßelmann Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Dröge ist 1984 in Münster geboren. Sie ist Diplom-Volkswirtin und arbeitete vor ihrer Zeit im Bundestag im Umweltministerium von Nordrhein-Westfalen.

Bundestagsabgeordnete

2013 zog sie erstmals in den Bundestag ein und beschäftigte sich dort vor allem mit Wirtschaftspolitik. Dröge lebt in Köln, wo sie bei der Bundestagswahl 2025 das Direktmandat für ihren Wahlkreis gewann. Sie gehört zum linken Flügel ihrer Partei.