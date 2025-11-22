Die Heizung im Katharinenhospital des Klinikums Stuttgart funktioniert wieder. Dennoch bleiben leistungsstarke Heizgebläse der Feuerwehr zur Absicherung vor Ort.
22.11.2025 - 16:03 Uhr
Mehr als 24 Stunden war die Feuerwehr am Klinikum Stuttgart im Einsatz: Mit mobilen Heizgebläsen haben die Rettungskräfte dazu beigetragen, dass die Patienten des Gebäudes F des Katharinenhospitals an der Kriegsbergstraße nicht allzu sehr unter den frischen Temperaturen leiden mussten. In dem Gebäude waren am Freitagvormittag Teile der Heizungsanlage ausgefallen. „Inzwischen sind die technischen Probleme behoben“, sagt der Kliniksprecher Stefan Möbius. „Der Wärmestrom in allen Heizkreisen ist derzeit wieder normalisiert.“