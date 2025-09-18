Kathedrale, Basilika, Dom, Münster: Ist das nicht alles dasselbe? Nein, keineswegs. Aber es gibt eine Menge Überschneidungen dabei. Eine Führung durch den Säulenwald.
60 Jahre hat Justo Gallego Martinez (1925-20112) mit Bauschutt und Sperrmüll in Mejorada del Campo vor den Toren Madrids eine gewaltige „Kathedrale“ gebaut. Praktisch allein errichtete er diese 50 Meter lange, 20 Meter breite und 35 Meter hohe „Liebeserklärung an Gott, Jesus Christus und die Jungfrau Nuestra Señora del Pilar“, wie Justo Gallego seine Kirche einmal bezeichnete.