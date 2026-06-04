An Fronleichnam feierten Katholikinnen und Katholiken auch im Kreis Esslingen die leibliche Gegenwart Jesu in Brot und Wein. Dazu gehören mancherorts besondere Traditionen.
04.06.2026 - 17:00 Uhr
Am Donnerstag haben Katholikinnen und Katholiken Fronleichnam gefeiert. Dazu gehörten nicht nur die Festgottesdienste in der Kirche. In einigen Gemeinden im Kreis Esslingen gab es zudem die traditionellen Prozessionen durch die Straßen und aufwendig gestaltete Blumenteppiche unter freiem Himmel. Gefeiert wurde so auch im Münster St. Paul in Esslingen. Wegen der Marktplatz-Sanierung wurde der bunte Blumenteppich im Schwörhof ausgelegt. Dort war ein Altar aufgebaut, zu dem die Prozession nach dem Gottesdienst hinführte. Auch das Wetter spielte mit.