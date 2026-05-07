Katholische Kirche: Aus 27 Gemeinden im Kreis Böblingen sollen zwei werden

Sinkende Mitgliederzahlen, weniger Personal, durchwachsene finanzielle Perspektiven – die katholische Kirche muss auf negative Entwicklungen reagieren und will sich neu aufstellen. Derzeit läuft das Programm „Seelsorge in neuen Strukturen“. Das Ziel: Die mehr als 1000 katholischen Kirchengemeinden in der Diözese Rottenburg-Stuttgart bis 2030 in größere Einheiten zusammenlegen und auf nur noch 80 Gemeinden reduzieren. Für den Kreis Böblingen heißt das: Aus den aktuell 27 Kirchengemeinden sollen zwei werden, die finale Entscheidung soll Ende 2026 fallen – eine große Herausforderung für die Verantwortlichen wie die Gläubigen an der Basis.

Die bisherigen Kirchengemeinden heißen dann nur noch „Kirchorte“, so der Plan der Diözese. Das Gemeindeleben muss in den neuen Strukturen neu diskutiert und aufgebaut werden. „Natürlich gibt es da viele Ängste und Unsicherheiten“, weiß Dekan Anton Feil, „viele Gemeindeglieder fragen sich, wie es in Zukunft konkret bei ihnen weitergeht.“ Doch der 75-Jährige sieht die Notwendigkeit der Reformen und die Chancen des Prozesses: „Ich möchte den Ehrenamtlichen Mut machen“, sagt der Dekan, „dieser Weg bietet ihnen die Möglichkeit, Kirche mitzugestalten und neue Formen des Miteinanders zu entwickeln.“

Zuordnung bei Herrenberg und Weil der Stadt noch unklar

Bis Ende April sollten die einzelnen Kirchengemeinden ihre Vorstellungen äußern, in welche Richtung und innerhalb welcher Raumschaften sie sich eine Vereinigung am ehesten vorstellen können. „Wir haben die Voten der Gemeinden in der Steuerungsgruppe geprüft“, erläutert Feil, „es gibt einen weitreichenden Konsens für zwei neue große Kirchengemeinden innerhalb des jetzigen Dekanates Böblingen und bei Herrenberg und Weil der Stadt noch ungeklärte Fragen der Zuordnung.“

Dekan Anton Feil Foto: Archiv

Demnach würde die geplante „Süd-Gemeinde“ den Bereich Böblingen/Sindelfingen, die Schönbuchlichtung sowie Aidlingen, Ehningen und Gärtringen umfassen. Die neue „Nord-Gemeinde“ würde zumindest Leonberg, Rutesheim, Renningen, Magstadt und eventuell einen Teil von Mühlacker vereinen. Doch manche im Dekanat zieht es auch außerhalb des Landkreises Böblingen.

Die Kirchengemeinden Weil der Stadt und Dätzingen zum Beispiel wollen sich mit der Seelsorgeeinheit Calw-Bad Liebenzell zusammentun. Eine zusätzliche Vereinigung innerhalb der „Nord-Gemeinde“ wäre zwar organisatorisch denkbar, doch Leonberg lehnt den Zusammenschluss mit Calw ab – die Entfernung sei zu groß, die Beziehungen zu gering.

Parallel möchte die Seelsorgeeinheit Gäu/Herrenberg mit Gemeinden Richtung Rottenburg und Nagold kooperieren, drängt also auch aus dem Landkreis Böblingen hinaus. „Die Gemeinden hier wollen nicht in Richtung Böblingen/Sindelfingen oder Leonberg integriert werden“, erläutert der Herrenberger Pfarrer Markus Ziegler, der zudem derzeit kommissarischer Dekan von Calw ist.

Weniger Verwaltungsarbeit für die Pfarrer?

Dass die Verwaltung durch die Reform insgesamt schlanker werden soll, begrüßt Markus Ziegler ausdrücklich. „Da erhoffe ich mir mehr Freiraum als Priester“, sagt der Geistliche aus Herrenberg. Ob sich der gesamte Prozess so schnell umsetzen lässt wie geplant, bezweifelt er allerdings. „Die Einsicht, dass sich etwas ändern muss, ist da“, so Ziegler, „aber der Zeitplan ist sehr sportlich.“ Insbesondere die Ehrenamtlichen seien mit diesen Neuerungen eher überfordert.

Herrenbergs Pfarrer Markus Ziegler Foto: Archiv

Dass die Gläubigen in den Gemeinden vor großen Herausforderungen stehen – daraus macht Dekan Anton Feil keinen Hehl. „Die Leute müssen sich darauf einstellen, dass der Wandel von der versorgten Gemeinde zur sorgenden Gemeinde nun wirklich erfolgen muss.“ Das hauptamtliche Personal wird weiter schrumpfen, die Gläubigen müssten sich um vieles zunehmend selbst kümmern. „Schon jetzt sind die Kirchengemeinderäte gefragt, in den nächsten Jahren mit Menschen über ihre Talente und Möglichkeiten ins Gespräch zu kommen und Freude an der Aufgabe zu wecken, etwas vom Evangelium in der Gesellschaft aufleuchten zu lassen“, formuliert Anton Feil. „Wir wollen keine Lückenbüßer, sondern eigenständig Handelnde.“

Kritische Begleitung vom Böblinger Pfarrer

Ein Pfarrer, der den Gemeindereform-Prozess kritisch verfolgt, ist Klaus Kempter aus Böblingen. Der 56-Jährige, der seit März dem Priesterrat der Diözese angehört, vermisst die echte Beteiligung der Menschen vor Ort. „Dass die Reformen wirklich gemeinsam erarbeitet werden, sehe ich nicht“, so Kempter, „aus meiner Sicht fehlt bei der Diözesanleitung das Vertrauen in die Kompetenz der Basis.“ Dass einige Veränderungen schmerzlich sein werden und manches verloren gehe, werde nicht offen kommuniziert. „Man muss den Leuten doch reinen Wein einschenken“, findet Kempter. Gleichwohl habe es zuletzt verstärkt Beteiligungsformate gegeben, räumt der Böblinger Pfarrer ein und sieht da ein gewisses Entgegenkommen der Kirchenleitung. „Sie geben sich Mühe, aber der Zeitdruck ist enorm.“

Böblingens Pfarrer Klaus Kempter Foto: Stefanie Schlecht

Diese Woche wird bei der Diözese der aktuelle Stand der Gebietsreformen besprochen, bis Herbst sollen weitere Beratungen und Abstimmungen folgen. Im Dezember 2026 will Bischof Krämer die neuen Raumschaften festlegen. Im Anschluss sollen die Kirchengemeinden dann die Grundlagen für ihre Zusammenarbeit entwickeln und festschreiben. Dafür haben sie bis 2029 Zeit – immerhin.

Zahlen und Entwicklungen

Dekanat Böblingen

Im Landkreis Böblingen, deckungsgleich mit dem katholischen Dekanat, sind rund 73 500 Menschen Mitglied der katholischen Kirche – Tendenz sinkend.

Priester in der Diözese

Aktuell gibt es 1020 Kirchengemeinden und knapp 500 Priester in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Zahl der Pfarrer wird in den kommenden Jahren drastisch abnehmen. Die Kirchenleitung geht davon aus, dass bis 2034 noch etwa 300 Priester arbeiten, bis 2039 nur noch rund 180.

Reformprozesse

Neben der Gemeindereform laufen parallel weitere Veränderungsprozesse in der Diözese. Im Rahmen von „Kirche der Zukunft“ sollen die Gemeinden zum Beispiel 30 Prozent der nicht sakralen Immobilien (also zum Beispiel Gemeindehäuser oder Büros) aufgeben.