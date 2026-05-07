Katholische Kirche Aus 27 Gemeinden im Kreis Böblingen sollen zwei werden
Die Katholische Kirche steht vor großen Veränderungen. Derzeit müssen sich die Gemeinden entscheiden, in welcher Form sie sich zusammentun – auch im Kreis Böblingen.
Die Katholische Kirche steht vor großen Veränderungen. Derzeit müssen sich die Gemeinden entscheiden, in welcher Form sie sich zusammentun – auch im Kreis Böblingen.
Sinkende Mitgliederzahlen, weniger Personal, durchwachsene finanzielle Perspektiven – die katholische Kirche muss auf negative Entwicklungen reagieren und will sich neu aufstellen. Derzeit läuft das Programm „Seelsorge in neuen Strukturen“. Das Ziel: Die mehr als 1000 katholischen Kirchengemeinden in der Diözese Rottenburg-Stuttgart bis 2030 in größere Einheiten zusammenlegen und auf nur noch 80 Gemeinden reduzieren. Für den Kreis Böblingen heißt das: Aus den aktuell 27 Kirchengemeinden sollen zwei werden, die finale Entscheidung soll Ende 2026 fallen – eine große Herausforderung für die Verantwortlichen wie die Gläubigen an der Basis.