Die katholische Kirche zahlt Missbrauchsopfern seit einigen Jahren sogenannte Anerkennungsleistungen. Wie aus jetzt veröffentlichten Daten hervorgeht, sind dies zum Teil durchaus erhebliche Summen.
12.03.2026 - 14:45 Uhr
Bonn - Eine von der katholischen Kirche in Deutschland eingerichtete Kommission hat seit ihrer Gründung vor fünf Jahren mehr als 93 Millionen Euro für Opfer von sexuellem Missbrauch bewilligt. In 16 Fällen wurden im vergangenen Jahr Anerkennungsleistungen in Höhe von mehr als 250.000 Euro zugesprochen. Seit dem Jahr 2021 gab es insgesamt 47 Fälle, in denen mehr als eine Viertelmillion gezahlt wurde.