Es hat Tradition, dass der palästinensische Präsident - oder sein Vertreter - an Heiligabend die Christmette in Bethlehem besucht. Doch jetzt gibt es offenbar Schwierigkeiten.

red/KNA 24.12.2025 - 17:47 Uhr

Israel hat offenbar den palästinensischen Vize-Präsidenten Hussein al-Scheich an einem Besuch in Bethlehem gehindert. Nach Informationen der palästinensischen Nachrichtenagentur "Wafa" vom Mittwoch konnte der Konvoi des Politikers nicht in die Stadt fahren. Eine israelische Reaktion zu den Vorwürfen gab es zunächst nicht.