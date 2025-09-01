Nach rund 25 Jahren bei Mercedes-Benz verlässt die Managerin Katrin Adt das Stuttgarter Unternehmen. Sie leitet von sofort an die Renault-Tochter Dacia.
01.09.2025 - 13:17 Uhr
Ihre Mercedes-Karriere hat Katrin Adt 1999 begonnen. Die Juristin wurde von der Daimler AG als Assistentin von Annette Winkler angestellt, die damals die Konzerngeschäfte in Belgien und Luxemburg leitete. International unterwegs war die 1972 in Bonn geborene Katrin Adt von klein auf. Als Tochter des deutschen Botschafters Harro Adt wuchs sie teilweise in Afghanistan, Indien, in der Zentralafrikanischen Republik, in Frankreich und in der Schweiz auf.