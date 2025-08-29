Am 29. August 2005 traf Hurrikan Katrina auf New Orleans – und hinterließ eine zerstörte Stadt. 20 Jahre später bringt Netflix eine Dokuserie heraus, die Überlebende zu Wort kommen lässt und zeigt, wie die Katastrophe bis heute nachwirkt.
29.08.2025 - 14:58 Uhr
20 Jahre nach der Katastrophe
Vor zwei Jahrzehnten stand New Orleans unter Wasser. Als Hurrikan Katrina am 29. August 2005 die Küste von Louisiana erreichte, brachen die Deiche, 80 Prozent des Stadtgebiets wurden überflutet, und mindestens 1.400 Menschen starben. Die Bilder aus der Südstaaten-Metropole gingen um die Welt: verzweifelte Menschen auf Hausdächern, die tagelang auf Rettung warteten, überfüllte Notunterkünfte wie der Superdome und eine Stadt, die nie wieder dieselbe sein sollte.