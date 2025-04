Völlig losgelöst: Popsängerin Katy Perry ist mit fünf weiteren Frauen ins All gestartet. Angeblich, um Frauen zu ermuntern, an ihre Träume zu glauben.

Carolin Klinger 14.04.2025 - 15:30 Uhr

Es war das erste Mal, dass eine reine Frauen-Crew ins All startete, abgesehen von dem Solo-Flug der Astronautin Valentina Tereshkova 1963. An Bord der Rakete waren Lauren Sánchez, Journalistin und Verlobte von Jeff Bezos, die Journalistin Gayle King, die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen, die Filmproduzentin Kerianne Flynn – und Popstar Katy Perry. Diese kündigte ihren Blue-Origin-Flug mit der „New Shepard“-Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos im Februar an und wurde seitdem nicht müde, die Aktion als Mission für „die Menschheit im Allgemeinen und für Frauen im Allgemeinen“ anzukündigen. Sie wolle inspirieren und damit auch ihrer Tochter Daisy Dove Bloom zeigen, dass Träume wahr werden können, erklärte die 40-Jährige in einem Video, das sie am Tag des Fluges auf Instagram postete.