Katy Perry bringt im Sommer 2026 Glanz auf den Stuttgarter Schlossplatz. Der Vorverkauf für die Jazz Open startet am 29. Oktober – und dürfte schnell heiß werden.
29.10.2025 - 10:33 Uhr
Nach Kylie Minogue in diesem Sommer holen die Jazz Open Stuttgart im kommenden Jahr den nächsten internationalen Superstar auf den Schlossplatz: Katy Perry. Mit ihrer spektakulären „Lifetimes Tour“ verspricht die Sängerin ein Feuerwerk aus Pop, Performance und Showeffekten – samt Drohnen, Akrobatik und ihren größten Hits. Das Festival bleibt damit seinem Motto „Jazz & Beyond“ treu und präsentiert 2026 wieder eine Mischung aus Jazz, Soul, Pop und Mainstream.