Katy Perry bringt im Sommer 2026 Glanz auf den Stuttgarter Schlossplatz. Der Vorverkauf für die Jazz Open startet am 29. Oktober – und dürfte schnell heiß werden.

Nach Kylie Minogue in diesem Sommer holen die Jazz Open Stuttgart im kommenden Jahr den nächsten internationalen Superstar auf den Schlossplatz: Katy Perry. Mit ihrer spektakulären „Lifetimes Tour“ verspricht die Sängerin ein Feuerwerk aus Pop, Performance und Showeffekten – samt Drohnen, Akrobatik und ihren größten Hits. Das Festival bleibt damit seinem Motto „Jazz & Beyond“ treu und präsentiert 2026 wieder eine Mischung aus Jazz, Soul, Pop und Mainstream.

Wann und wo gibt es Tickets? Am Mittwoch, 29. Oktober, werden die Headliner der Jazz Open 2026 offiziell bekannt gegeben. Ab 14 Uhr startet der Vorverkauf – sowohl für die Konzerte auf dem Schlossplatz als auch im Alten Schloss. Die Tickets gibt es über den modernisierten Jazz-Open-Ticketshop unter https://www.jazzopen-stuttgart.com/. Bestehende Kundenkonten können einfach reaktiviert werden.

Wie viel kosten die Tickets für Katy Perry?

Die Preise sind noch nicht bekannt. Doch ein Blick auf die Vorjahre lässt eine grobe Einschätzung zu:

Für Kylie Minogue starteten die Tickets bei 85 Euro ,

, für Lionel Richie bei rund 90 Euro.

Fans von Katy Perry müssen also voraussichtlich mit ähnlichen oder leicht höheren Preisen rechnen – abhängig von Platzkategorie und Nachfrage.

Weitere Acts auf den Jazz Open 2026

Neben Katy Perry haben die Veranstalter ein außergewöhnlich vielfältiges Line-up zusammengestellt:

Nick Cave & The Bad Seeds eröffnen die Schlossplatz-Konzerte am 6. Juli.

eröffnen die Schlossplatz-Konzerte am 6. Juli. Teddy Swims steht am 7. Juli auf der Bühne, begleitet von US-Newcomerin Vella.

steht am 7. Juli auf der Bühne, begleitet von US-Newcomerin Vella. Jamiroquai bringt Stuttgart am 9. Juli zum Tanzen – mit Hits wie „Cosmic Girl“ und „Virtual Insanity“.

bringt Stuttgart am 9. Juli zum Tanzen – mit Hits wie „Cosmic Girl“ und „Virtual Insanity“. Jamie Cullum und Joss Stone teilen sich am 11. Juli einen Abend voller Soul und Jazz.

und teilen sich am 11. Juli einen Abend voller Soul und Jazz. Moby feiert am 12. Juli sein Jazz-Open-Debüt mit Klassikern wie „Porcelain“ und „Natural Blues“.

Im Arkadenhof treten unter anderem Meute, Asaf Avidan, Curtis Stigers & SWR Big Band, Lee Ritenour & das Stuttgarter Kammerorchester sowie Diana Krall auf.

Das Festival läuft vom 1. bis 12. Juli 2026 – und verwandelt Stuttgart in ein Musikparadies für alle Generationen.