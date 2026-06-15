Miauen rund um den Toilettengang kann vieles bedeuten: Gewohnheit, Aufmerksamkeit, Unzufriedenheit mit dem Katzenklo – oder Schmerzen. Entscheidend ist deshalb nicht nur das Geräusch, sondern das Gesamtbild.

Manche Katzen schleichen still zum Katzenklo. Andere machen daraus eine kleine Ansage. Sie stehen vor der Toilette, schauen ihre Menschen an und maunzen, als wollten sie mitteilen: „Ich bin dann mal kurz beschäftigt.“ Das wirkt oft lustig, manchmal etwas skurril – und in vielen Fällen ist es tatsächlich harmlos. Trotzdem lohnt es sich, genauer hinzuhören.

Manchmal ist es einfach eine Katzen-Eigenheit Katzen entwickeln Routinen. Manche begrüßen ihre Menschen an der Tür, manche kommentieren den Futternapf, manche kündigen den Gang zum Katzenklo an. Wenn die Katze das schon lange so macht, normal frisst, normal trinkt, normal Urin und Kot absetzt und sich ansonsten unverändert verhält, ist das Maunzen vor dem Klo oft kein Grund zur Sorge.

Es kann auch sein, dass die Katze Aufmerksamkeit sucht. Viele Halter kennen das: Sobald die Katze miaut, schaut jemand hin. Passiert das regelmäßig, kann daraus ein kleines Ritual werden. Die Katze lernt: Wenn ich vor dem Klo maunze, reagiert mein Mensch.

Auch Unsicherheit kann eine Rolle spielen. Das Katzenklo ist für Katzen ein sensibler Ort. Dort sind sie kurz abgelenkt und weniger wehrhaft. Manche Tiere fühlen sich wohler, wenn jemand in der Nähe ist – oder sie kommentieren, dass ihnen die Situation nicht ganz geheuer ist.

Das Katzenklo selbst kann das Problem sein

Nicht jedes Maunzen hat mit der Blase oder dem Darm zu tun. Manchmal liegt das Problem direkt vor der Nase: im Katzenklo.

Ist die Toilette nicht sauber genug, steht sie an einem unruhigen Ort oder ist sie zu klein, kann die Katze vor dem Betreten zögern. Auch eine Haube, parfümierte Streu oder ein Standort neben Waschmaschine, Trockner oder Durchgangsbereich kann Katzen stören. Einige Tiere mögen keine geschlossenen Toiletten, andere fühlen sich in offenen Klos unsicher.

Als Faustregel gilt: In einem Haushalt sollte es möglichst eine Katzentoilette mehr geben als Katzen. Bei einer Katze wären das also zwei Toiletten. Das klingt übertrieben, ist für viele Katzen aber deutlich entspannter – besonders, wenn sie Urin und Kot lieber an unterschiedlichen Orten absetzen.

Wann Miauen vor dem Klo ein Warnsignal ist

Aufmerksam werden sollte man, wenn das Maunzen neu ist, häufiger wird oder gequält klingt. Besonders ernst ist die Lage, wenn die Katze immer wieder aufs Klo geht, aber kaum oder gar keinen Urin absetzt. Auch langes Pressen, Unruhe, Blut im Urin, Urinieren außerhalb des Katzenklos oder starkes Lecken im Genitalbereich können Hinweise auf Harnwegsprobleme sein.

Bei Katern ist besondere Vorsicht geboten. Ein Harnröhrenverschluss kann lebensgefährlich werden. Wenn ein Kater wiederholt versucht zu urinieren, dabei jammert oder presst und kein oder kaum Urin kommt, sollte sofort eine Tierarztpraxis oder ein tierärztlicher Notdienst kontaktiert werden. Hier ist Abwarten keine gute Idee.

Wichtig ist auch: Pressen auf dem Katzenklo wird leicht mit Verstopfung verwechselt. Für Laien ist nicht immer klar zu erkennen, ob eine Katze versucht zu urinieren oder Kot abzusetzen. Genau deshalb sollte man bei auffälligem Verhalten lieber früh medizinisch abklären lassen, was dahintersteckt.

Auch Verstopfung kann Katzen zum Maunzen bringen

Nicht nur die Blase kann Probleme machen. Manche Katzen miauen vor dem Klo, weil der Kotabsatz schmerzhaft oder mühsam ist. Hinweise auf Verstopfung sind harter, trockener Kot, seltene Kotabsätze, langes Pressen oder sichtbares Unwohlsein. Manche Katzen wirken zusätzlich schlapp, fressen schlechter oder erbrechen.

Verstopfung kann verschiedene Ursachen haben: zu wenig Flüssigkeit, Bewegungsmangel, Schmerzen, Übergewicht, Fellballen oder andere Erkrankungen. Gerade ältere Katzen sind anfälliger. Auch hier gilt: Wenn die Katze Schmerzen zeigt, wiederholt erfolglos presst oder länger keinen Kot absetzt, sollte das tierärztlich abgeklärt werden.

Warum Katzen Schmerzen oft spät zeigen

Katzen sind Meister darin, Beschwerden zu verbergen. In der Natur wäre sichtbare Schwäche ein Risiko. Deshalb wirken viele Katzen lange normal, obwohl bereits etwas nicht stimmt. Ein verändertes Verhalten am Katzenklo kann daher eines der ersten Zeichen sein, dass genauer hingeschaut werden sollte.

Dazu gehören nicht nur laute Schmerzlaute. Auch kleine Veränderungen sind wichtig: Die Katze geht häufiger aufs Klo, bleibt länger darin, setzt nur kleine Mengen ab, meidet plötzlich die Toilette oder macht daneben. Manche Katzen werden unruhig, andere ziehen sich zurück.

Was Halter beobachten sollten

Hilfreich ist ein kurzer Blick auf das Muster: Maunzt die Katze immer gleich oder ist das Verhalten neu? Kommt Urin in normaler Menge? Sieht der Kot normal aus? Gibt es Blut, Durchfall oder sehr harten Kot? Geht die Katze ungewöhnlich oft aufs Klo? Wirkt sie entspannt oder gestresst?

Auch Veränderungen im Haushalt können eine Rolle spielen. Neue Streu, ein neues Katzenklo, ein Umzug, neue Möbel, Besuch, ein weiteres Tier oder Streit zwischen Katzen können Stress auslösen. Stress wiederum kann bei Katzen auch körperliche Beschwerden begünstigen oder bestehende Probleme verstärken.

Lustige Ansage – aber bitte nicht ignorieren

Wenn eine Katze vor dem Klo maunzt, muss das nicht dramatisch sein. Manche Katzen sind einfach gesprächig und machen aus ihrem Toilettengang ein kleines Ereignis. Bleibt alles andere normal, reicht es oft, das Verhalten zu beobachten und das Katzenklo möglichst angenehm zu gestalten.

Neu auftretendes, schmerzhaft klingendes oder auffällig häufiges Miauen sollte dagegen ernst genommen werden. Vor allem dann, wenn die Katze presst, kaum Urin absetzt, Blut im Urin hat, außerhalb des Klos uriniert oder allgemein krank wirkt. Dann ist das Maunzen keine niedliche Marotte mehr, sondern möglicherweise ein Hilferuf.