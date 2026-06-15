Miauen rund um den Toilettengang kann vieles bedeuten: Gewohnheit, Aufmerksamkeit, Unzufriedenheit mit dem Katzenklo – oder Schmerzen. Entscheidend ist deshalb nicht nur das Geräusch, sondern das Gesamtbild.
Manche Katzen schleichen still zum Katzenklo. Andere machen daraus eine kleine Ansage. Sie stehen vor der Toilette, schauen ihre Menschen an und maunzen, als wollten sie mitteilen: „Ich bin dann mal kurz beschäftigt.“ Das wirkt oft lustig, manchmal etwas skurril – und in vielen Fällen ist es tatsächlich harmlos. Trotzdem lohnt es sich, genauer hinzuhören.