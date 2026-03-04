Katzen wirken oft unabhängig – trotzdem kann zu viel Alleinsein schnell zu Stress und Einsamkeit führen.
Viele Katzen wirken, als kämen sie gut alleine klar. Schließlich schlafen sie viel, beschäftigen sich selbst – und begrüßen ihre Menschen trotzdem oft gelassen an der Tür. Doch auch Katzen können Einsamkeit und Stress entwickeln, wenn sie zu lange auf sich gestellt sind. Spätestens bei einem langen Arbeitstag oder vielen Terminen stellt sich deshalb die Frage: Wie viele Stunden sind wirklich okay? Und wie sieht es aus, wenn im Urlaub nur ein Katzensitter zwei- oder dreimal am Tag vorbeikommt?