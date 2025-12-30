Eine Catfluencerin aus Murr (Landkreis Ludwigsburg) zeigt, wie Clickertraining und die richtige Vorbereitung Katzen zum Jahreswechsel schützt. Hier sind ihre Tipps.

Böller an Silvester bedeuten für Tiere maximalen Stress. „Das kann sogar tödlich enden, wenn ein Tier zum Beispiel vor Schreck auf die Straße läuft“, sagt Lena Petrides. Die 34-Jährige aus Murr hat selbst zwei Katzen und ist „gar kein Fan von Feuerwerk“, wie sie betont. Ändern kann sie das, was an Silvester vor der Haustüre passiert, jedoch nicht. Deshalb hat sie ihre Katzen gut auf die Böllerei vorbereitet – und gibt Tipps für andere Katzenbesitzer.

„Wichtig“, sagt Lena Petrides, „ist, die Katzen am Silvesterabend im Haus zu lassen“. Sonst könnte es eben passieren, dass sie orientierungslos auf die Straße rennen. „Ihr Orientierungssinn ist zwar sehr gut, aber nicht, wenn sie in Panik sind.“

Karton und Kuscheldecke

Lena Petrides und ihre Katze Nala haben Silvester-Training gemacht. Foto: privat

Dann heißt es: Rolläden runter und Fenster zu. Es empfiehlt sich zudem, in einem möglichst ruhigen Zimmer einen Rückzugsort für das Tier einzurichten. Gerade auch dann, wenn die Silvesterparty mit Gästen im eigenen Haus stattfindet. In dem Raum kann man beispielsweise aus einem Karton und einer Kuscheldecke eine Art Höhle bauen. Diesen Ort sollte man der Katze am besten schon vor dem Silvesterabend immer wieder zeigen und dort auch immer wieder Leckerlies geben oder diese im Karton „verstecken“.

„So speichert die Katze den Ort positiv ab“, sagt Lena Petrides. In dem Raum sollte die Katze auch gefüttert werden, man kann vorab die Kuscheleinheiten mit dem Tier schon dorthin verlegen. Kurz: Alles, was der Katze gut tut, darf hier stattfinden.

Ihre eigenen Katzen, Nala und Mia, hat Lena Petrides auf die Silvesterböllerei trainiert. „Sie haben keine Angst mehr vor Feuerwerk“, sagt die 34-Jährige, die auf Instagram unter @nala_the_bengali seit fast zwei Jahren zeigt, wie Clickertraining mit Katzen funktioniert. Die Videos mit Nala und Mia gehen viral, der Kanal hat mittlerweile mehr als 85.000 Follower.

Pfote geben und angstfrei reisen

Im Grunde geht es auch beim Clickertraining darum, dass die Katzen Dinge positiv abspeichern, die Belohnung erfolgt mit Leckerlies. Nala und Mia können auf Kommando Pfote geben, Männchen machen, kommen, wenn man sie ruft, und vieles mehr. Durch das Training klappen inzwischen auch angstfreies Autofahren und sogar Reisen im Flugzeug.

Doch wie hat Lena Petrides Nala und Mia auf Silvester vorbereitet? Tatsächlich mit Feuerwerk-Geräuschen vom Band. Diese wurden erst ganz leise abgespielt und derweil lief das gemeinsame Clicker-Training und Spielen normal weiter. Mit sehr viel Fingerspitzengefühl wurde dann der Silvester-Sound ganz langsam von Tag zu Tag lauter. „Da sollte man nichts übertreiben“, betont Lena Petrides. „Denn Katzen hören sehr gut.“

Wie das Silvester-Training funktioniert, erklärt die Catfluencerin auch auf ihrem Instagram-Kanal. Ziel des Trainings ist, dass die Katzen wissen, was in der Silvesternacht auf sie zukommt, und merken: „Das kennen wir und uns passiert nichts. Und wir kriegen sogar was Gutes.“