Katzen im Kreis Böblingen Zahl der Kastrationen ist gestiegen
Das Kreistierheim Böblingen hat vergangenes Jahr 533 Katzen aufgenommen. Die Zahl der gefundenen Kitten hat sich halbiert. Immer mehr Kommunen erlassen eine Katzenschutzverordnung.
Im Jahr 2024 richtete der Landrat Roland Bernhardt einen Appell an die Kommunen im Landkreis Böblingen. Gegenstand war der Erlass einer Katzenschutzverordnung, die die rechtssichere Kastration von verwilderten Hauskatzen betrifft. Denn auch wenn man ihnen selten begegnet: Im Kreis Böblingen gibt es erstaunlich viele herrenlose Hauskatzen, die ohne Besitzer in der Wildnis klarkommen müssen.