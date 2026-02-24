 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Kreiszeitung Böblinger Bote
  6. Stadt und Kreis Böblingen

  8. Zahl der Kastrationen ist gestiegen

Katzen im Kreis Böblingen Zahl der Kastrationen ist gestiegen

Katzen im Kreis Böblingen: Zahl der Kastrationen ist gestiegen
1
386 Katzen konnte das Kreistierheim im vergangenen Jahr in ein neues Zuhause vermitteln. Foto: Stefanie Schlecht

Das Kreistierheim Böblingen hat vergangenes Jahr 533 Katzen aufgenommen. Die Zahl der gefundenen Kitten hat sich halbiert. Immer mehr Kommunen erlassen eine Katzenschutzverordnung.

Im Jahr 2024 richtete der Landrat Roland Bernhardt einen Appell an die Kommunen im Landkreis Böblingen. Gegenstand war der Erlass einer Katzenschutzverordnung, die die rechtssichere Kastration von verwilderten Hauskatzen betrifft. Denn auch wenn man ihnen selten begegnet: Im Kreis Böblingen gibt es erstaunlich viele herrenlose Hauskatzen, die ohne Besitzer in der Wildnis klarkommen müssen.

 

Die Katzenschutzverordnung sieht unter anderem vor, dass Hauskatzen von ihren Besitzern gechipt werden, damit man sie von frei lebenden Katzen unterscheiden kann. 2024 hatten sich zehn Gemeinden dazu bereit erklärt, eine solche Verordnung einzuführen. Über ein Jahr später gibt es nun erfreuliche Neuigkeiten: Wie Wolf Eisenmann, stellvertretender Vorstand der Kommunalanstalt Kreistierheim, berichtet, ist die Zahl der teilnehmenden Kommunen mittlerweile auf 18 gestiegen.

Je gestresster ein Tier ist, desto mehr reproduziert es

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Eisenmann. Trotzdem hofft er, dass auch die anderen Kommunen auf diesen Zug aufspringen. „Die Katzenschutzverordnung löst zwar nicht alle Probleme, aber sie ist hilft, die Situation zu verbessern.“

„Katzen sind domestizierte Haustiere, die es nicht mehr gewohnt sind, sich allein zu versorgen.“

Wolf Eisenmann, stellvertretender Vorstand

Aber warum sind frei lebende Katzen überhaupt ein Problem? Ein großer Punkt ist, dass die Tiere ohne Besitzer leiden. „Katzen sind domestizierte Haustiere, die es nicht mehr gewohnt sind, sich allein zu versorgen“, sagt Wolf Eisenmann. Streunende Katzen seien deshalb fast immer unterernährt und krank. Dazu kommt, dass freie Katzen ohne Kastration fürchterlich viele Jungen kriegen. Denn: Je gestresster ein Tier ist, desto mehr reproduziert es. Eine frei lebende Katze kann bis zu dreimal im Jahr sechs Junge bekommen. „Wenn nur die Hälfte davon weiblich ist, entstehen aus nur einer einzigen unkastrierten Kätzin bereits im Folgejahr drei bis sechs neue potenzielle Muttertiere, die ihrerseits wieder mehrere Würfe bekommen“, sagt Kreistierheimleiterin Bianca Bella. „So wachsen innerhalb kurzer Zeit ganze Generationen neuer Tiere heran.“ Genau deshalb sei die flächendeckende Kastration enorm wichtig. „Nur so können wir diesen Kreislauf durchbrechen und die Population langfristig reduzieren.“

Katzen mit Zuhause sind gepflegt

Ob eine Katze Hilfe braucht oder ein normaler Freigänger ist, erkennt man übrigens häufig am Verhalten und äußeren Erscheinungsbild. „Freigängerkatzen mit Zuhause wirken in der Regel gepflegt, gut genährt und zeigen wenig Scheu vor Menschen“, erklärt Bianca Bella. Straßenkatzen fallen dagegen durch ungepflegtes Fell, Untergewicht, Verletzungen oder insgesamt ein scheues, gestresstes Verhalten auf. „Sie halten Abstand, wirken unsicher oder suchen verzweifelt nach Futter.“ Besonders junge Kitten, die allein unterwegs sind, benötigen laut Bella immer Hilfe, da sie ohne Mutter kaum überlebensfähig sind.

Unsere Empfehlung für Sie

Böblinger Tierheim schlägt Alarm: Anzahl der streunenden Katzen ist massiv gestiegen

Böblinger Tierheim schlägt Alarm Anzahl der streunenden Katzen ist massiv gestiegen

Im Landkreis Böblingen gibt es immer mehr streunende Katzen. Jetzt schlägt das Kreistierheim Alarm. Wann kommt die Kastrationspflicht in den einzelnen Kommunen?

Die kleinen Kitten, wie man Babykatzen fachsprachlich nennt, werden oft vom Tierschutz aufgesammelt und im Tierheim versorgt. Für das Tierheim ist das allerdings eine teure Geschichte. „Wir geben 55 Prozent der Tierarztkosten für diese frei lebenden Katzen aus“, sagt Wolf Eisenmann. Zwar gibt es für Kastrationen einen Etatposten des Landkreises und eine Förderung des Landes, doch trotzdem seien die Tierarztkosten immens hoch. „Dazu kommt, dass die Kitten sehr aufwendig zu pflegen und in schlechtem Zustand sind.“

Die ehrenamtlichen Helferinnen nehmen die kleinen Kätzchen teilweise mit nach Hause, damit sie die Nacht überstehen. Kastrieren kann man die Kitten in jungen Jahren noch nicht. Dafür können sie im Gegensatz zu den großen Katzen später zumindest vermittelt werden. Erwachsene Katzen müssen nach der Kastration wieder ausgesetzt werden.

Rund 200 Tiere wurden kastriert

2025 hat das Kreistierheim laut Tierheimleitung Bianca Balla insgesamt 533 Katzen aufgenommen. Davon wurden 130 Kater und 120 Katzen zur Kastration gebracht. 2024 wurden laut Eisenmann insgesamt 107 Kater und 95 Kätzinnen kastriert. Die Zahl der Kastrationen ist also gestiegen. Dafür hat sich allerdings die Zahl der gefundenen Kitten halbiert. Insgesamt wurden 132 Kitten gefunden, 42 sind zusätzlich im Tierheim zur Welt gekommen. 386 Katzen konnten im vergangenen Jahr erfolgreich in ein neues Zuhause vermittelt werden. „Im Bereich der Kitten ist das eine spürbare Verbesserung“, freut sich Wolf Eisenmann. „Jetzt gibt es zumindest einen Lichtschein am Horizont, dass man mal die Trendwende schafft.“

Wer alles mitmacht

Kommunen
Derzeit haben die Gemeinden Aidlingen, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gäufelden, Hildrizhausen, Jettingen, Leonberg, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, Waldenbuch, Schönaich, Weil der Stadt und Weissach eine Katzenschutzverordnung erlassen. Für Herrenberg ist die Verordnung 2026 vorgesehen.

Weitere Themen

Böblinger Unterstadt-Quartier: Wie das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden soll

Böblinger Unterstadt-Quartier Wie das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden soll

Beim Projekt „Lebenswert & Mittendrin“ hört sich die Stadt an, wie Bewohner ihr Quartier zwischen Bahnhof und Seecarrée empfinden. Dabei müssen sie auch Frontalkritik aushalten.
Von Martin Dudenhöffer
Böblingen: Siemensstraße gesperrt

Böblingen Siemensstraße gesperrt

Wegen Kanalarbeiten wird in Böblingen die Siemensstraße zwischen Robert-Bosch-Straße und der Straße „Im Gütle“ von Montag, 27. Oktober, an teilweise voll gesperrt.
Von cas
TikTok-Trend erreicht Böblingen: Die ihren Pudding mit der Gabel essen

TikTok-Trend erreicht Böblingen Die ihren Pudding mit der Gabel essen

Was Süßes im Netz aufgegabelt: Ein Social-Media-Phänomen findet jetzt auch bei uns Nachahmer. Ein Beitrag aus den „Bonbons“, der Humorkolumne dieser Zeitung.
Von edi
Zahnarzt in Dagersheim hört auf: Zwei Ärztinnen führen Praxis weiter

Zahnarzt in Dagersheim hört auf Zwei Ärztinnen führen Praxis weiter

An diesem Montag, 6. Oktober, haben zwei Ärztinnen die Zahnarztpraxis Langer in Dagersheim übernommen.
Von Melissa Schaich
Humor aus dem Kreis Böblingen: Irrlichtern statt Blinklichtern im Straßenverkehr

Humor aus dem Kreis Böblingen Irrlichtern statt Blinklichtern im Straßenverkehr

Erweckt die hohe Nietendichte im Verkehr bei anderen übersinnliche Fähigkeiten? Ein Beitrag aus den „Bonbons“, der wöchentlichen Humorkolumne dieser Zeitung.
Von edi
Feuerwehreinsatz in Böblingen: Rauchmelder verhindert großen Brand

Feuerwehreinsatz in Böblingen Rauchmelder verhindert großen Brand

In einem Wohnhaus in der Böblinger Jägerstraße war am Sonntagabend eine Matratze in Brand geraten. Dank eines Rauchmelders konnten die Bewohner schnell reagieren.
Von Eddie Langner
Feuerwehrlauf am Schönbuchturm: In Einsatzkleidung mit 600 Metern Anlauf über 174 Stufen ins Ziel

Feuerwehrlauf am Schönbuchturm In Einsatzkleidung mit 600 Metern Anlauf über 174 Stufen ins Ziel

Bei der Premiere des Feuerwehrlaufs am Schönbuchturm waren 120 Zweier-Teams aus der Blaulicht-Familie am Start. Die Tagesbestzeit lieferten Kameraden der Berufsfeuerwehr Stuttgart.
Von Käthe Ruess
Bezirksamt Dagersheim: Wegweiser durch den Behörden-Dschungel

Bezirksamt Dagersheim Wegweiser durch den Behörden-Dschungel

Die Stadt Böblingen eröffnet im Dagersheimer Bezirksamt ersten von vier „Wir-Punkten“.
Von Holger Schmidt
OB-Wahl in Leonberg: Wer gewinnt das Vertrauen der Bürger?

OB-Wahl in Leonberg Wer gewinnt das Vertrauen der Bürger?

Drei Favoriten für die OB-Wahl am 28. September gibt es: Tobias Degode, Josefa von Hohenzollern und Marion Beck. Aber es wird noch mehr gewählt im Landkreis.
Von unserer Redaktion
Humor in Böblingen: Wie viel 53,8 Millionen Gummibärchen wiegen

Humor in Böblingen Wie viel 53,8 Millionen Gummibärchen wiegen

Willkommen im Herbst der Reformen: Vielleicht ist es an der Zeit, Euro in Zentimeter umzurechnen.
Von Julia Theermann
Weitere Artikel zu Katzen Kreis Böblingen Tierheim Tierschutz
 
 