Viele Katzen wackeln kurz mit dem Hinterteil, bevor sie losspringen oder angreifen. Das wirkt oft lustig, hat aber vermutlich einen ganz praktischen Grund: Die Tiere bereiten ihren Körper damit auf den Sprung vor.
Wer mit einer Katze zusammenlebt, kennt die Szene oft genau: Das Tier duckt sich, fixiert sein Ziel, der Blick wird starr – und kurz bevor es losspringt, wackelt die Katze mit dem Hinterteil. Das sieht lustig aus, hat aber einen ganz praktischen Grund. Das auffällige Po-Wackeln gehört bei vielen Katzen zur Vorbereitung auf den Sprung.