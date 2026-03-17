Viele Katzen wackeln kurz mit dem Hinterteil, bevor sie losspringen oder angreifen. Das wirkt oft lustig, hat aber vermutlich einen ganz praktischen Grund: Die Tiere bereiten ihren Körper damit auf den Sprung vor.

Wer mit einer Katze zusammenlebt, kennt die Szene oft genau: Das Tier duckt sich, fixiert sein Ziel, der Blick wird starr – und kurz bevor es losspringt, wackelt die Katze mit dem Hinterteil. Das sieht lustig aus, hat aber einen ganz praktischen Grund. Das auffällige Po-Wackeln gehört bei vielen Katzen zur Vorbereitung auf den Sprung.

Das Po-Wackeln ist meist Teil der Sprungvorbereitung Wenn Katzen sich an ein Spielzeug, ein anderes Tier oder auch Beute heranschleichen, müssen sie ihren Körper in die bestmögliche Position bringen. Genau dabei scheint das Wackeln mit dem Hinterteil zu helfen. Die Katze verlagert ihr Gewicht, richtet die Hinterbeine aus und bringt Spannung in die Muskulatur.

Vereinfacht gesagt: Sie macht sich bereit für einen schnellen, gezielten Satz nach vorn.

Vor allem die Hinterbeine spielen dabei eine wichtige Rolle. Von ihnen kommt beim Sprung die Kraft. Das kurze Hin-und-her mit dem Becken kann deshalb wie eine Art letzte Feinjustierung wirken, bevor die Katze loslegt.

Warum Katzen vor dem Angriff ihr Gewicht verlagern

Katzen sind Jäger. Auch Wohnungskatzen tragen dieses Verhalten weiter in sich, selbst wenn sie statt einer Maus nur ein Stofftier, einen tierischen Mitbewohner oder die Füße ihrer Halter ins Visier nehmen. Vor dem Sprung muss der Körper exakt abgestimmt sein: Abstand, Richtung und Timing müssen passen.

Das Wackeln könnte dabei mehrere Funktionen haben:

Die Katze bringt ihre Hinterbeine in die richtige Position.

Sie verlagert ihr Gewicht für einen explosiven Absprung.

Sie stimmt Distanz und Ziel noch einmal fein ab.

Die Muskeln werden unmittelbar vor der Bewegung aktiviert.

Das Verhalten ist also in der Regel keine Drohung, sondern eher ein Teil der Bewegungsplanung. Die Katze „lädt“ sich gewissermaßen kurz auf.

Besonders häufig ist das Verhalten beim Spielen zu sehen

Viele Katzen zeigen das typische Wackeln nicht nur bei echter Jagd, sondern auch im Spiel. Das ist kein Widerspruch. Spielen und Jagen sind bei Katzen eng miteinander verbunden. Wer seine Katze vor einem federnden Spielzeug oder einem raschelnden Ball beobachtet, sieht oft dieselben Bewegungen wie beim Anschleichen an Beute.

Gerade junge, aktive oder verspielte Tiere zeigen dieses Verhalten besonders deutlich. Manche Katzen machen es ständig, andere nur selten. Auch das ist normal.

Ist das Po-Wackeln bei Katzen normal?

In den meisten Fällen: ja. Das Verhalten gehört bei vielen Katzen schlicht zum natürlichen Ablauf vor einem Sprung oder Angriff. Es ist normalerweise kein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt.

Nicht jede Katze macht es gleich stark. Manche wackeln nur ganz leicht, andere auffällig deutlich. Auch das kann von Tier zu Tier verschieden sein.

Wann Halter genauer hinschauen sollten

Das Po-Wackeln selbst ist meist harmlos. Auffällig wird es eher dann, wenn noch andere Veränderungen dazukommen. Dazu zählen zum Beispiel:

die Katze springt deutlich seltener als sonst,

sie bewegt sich steif oder unsicher,

sie wirkt schmerzempfindlich,

sie vermeidet Belastung auf den Hinterbeinen,

der Gang verändert sich allgemein.

Dann geht es nicht mehr um das normale Wackeln vor dem Sprung, sondern möglicherweise um ein körperliches Problem. In solchen Fällen kann ein Besuch in der Tierarztpraxis sinnvoll sein.

Warum das Verhalten so viele Menschen fasziniert

Vielleicht liegt es auch daran, dass dieses kurze Wackeln so menschlich wirkt: als würde die Katze noch einmal Anlauf nehmen oder Mut sammeln. Tatsächlich steckt dahinter aber wohl vor allem ein hochpräziser Bewegungsablauf.

Und genau deshalb ist die Bewegung so typisch: Sie zeigt, wie stark selbst im Wohnzimmer noch das Jagdverhalten der Tiere zu erkennen ist.

Fazit: Katzen wackeln mit dem Po, um sich auf den Sprung vorzubereiten

Wenn Katzen kurz vor dem Losspringen mit dem Hinterteil wackeln, ist das meist völlig normales Verhalten. Sehr wahrscheinlich hilft es ihnen dabei, Gewicht, Muskeln und Hinterbeine optimal auf den Sprung abzustimmen. Was für Menschen niedlich aussieht, ist für die Katze vor allem eines: praktische Vorbereitung auf die nächste Attacke.