Das feline Parvovirus (FPV) geht um – sowohl bei Streunern als auch bei Hauskatzen. Betroffen ist unter anderem Horb am Neckar. Was sich dagegen tun lässt, und wie Katzenhalter vorbeugen können.

Michael Maier 16.10.2024 - 16:15 Uhr

In Horb-Nordstetten im Kreis Freudenstadt herrscht große Besorgnis unter Katzenbesitzern. In den letzten Tagen und Wochen sind mehrere Katzen und Katzenbabys an der sogenannten Katzenseuche, ausgelöst durch das Parvovirus, verstorben. Besonders betroffen waren wildlebende Tiere, aber auch Haustiere sind gefährdet.