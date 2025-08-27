Ein Kaufhaus gerät in Malsch in Brand. Die Feuerwehr ist groß im Einsatz, der Schaden immens. Nun haben die Ermittler eine Vermutung, was den Brand verursacht hat.
27.08.2025 - 10:14 Uhr
Ein technischer Defekt soll den Brand in einem Kaufhaus in Malsch (Landkreis Karlsruhe) ausgelöst haben. Die Polizei schließe nach derzeitigen Ermittlungen ein Fremdverschulden aus, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Schaden liege schätzungsweise in mittlerer sechsstelliger Höhe. Das Technische Hilfswerk habe große Geräte gebracht, da das Gebäude einsturzgefährdet gewesen sei.