Wo sitzt die meiste Kaufkraft und wo fließt sie hin? Die IHK-Bezirkskammer hat die Einzelhandelskennzahlen ausgewertet – mit erstaunlichem Ergebnis.
Die Kassen klingeln – aber nicht immer da, wo sie sollen. Zwar wächst die Kaufkraft im Rems-Murr-Kreis weiter, doch der stationäre Handel im Ländle verliert im Wettbewerb um die Kundschaft spürbar an Boden. Die IHK-Bezirkskammer Rems-Murr hat die aktuellen Einzelhandelskennzahlen für das Jahr 2025 ausgewertet. Demnach verfügen die Einwohnerinnen und Einwohner des Rems-Murr-Kreises über eine einzelhandelsrelevante Kaufkraft von rund 3,67 Milliarden Euro – ein Zuwachs von knapp 170 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, teilt die Kammer mit. Die Pro-Kopf-Kaufkraft liegt demnach bei 8291 Euro und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 7856 Euro, jedoch leicht unter dem regionalen Wert von 8420 Euro. Innerhalb des Kreises reicht die Kaufkraftspanne von 7334 Euro in Murrhardt bis 8903 Euro in Weissach im Tal.