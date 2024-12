Die höchste Kaufkraft in Deutschland findet sich in zwei Landkreisen mit «Millionärsseen». Doch Einkommen ist nicht alles, wie der fünfte Platz belegt.

Köln - Nirgends in Deutschland haben die Menschen so viel Kaufkraft wie in den beiden bayerischen Landkreisen Starnberg und Miesbach. Auch wenn das Leben in der Nähe von Starnberger See und Tegernsee überdurchschnittlich teuer ist: Die Einkommen dort sind so hoch, dass sie das mehr als ausgleichen, wie eine Datenauswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. So bleibt in Starnberg von einem nominalen verfügbaren Durchschnittseinkommen von 40.205 Euro angesichts der hohen Preise noch ein reales Einkommen von 35.392 Euro, in Miesbach sind es nominal 38.621 und real 35.335 Euro. Genug für die bundesweiten Plätze eins und zwei. Deutscher Durchschnitt sind 25.790 Euro. Die Zahlen beruhen auf Daten aus den Jahren 2022 und 2023.