Kaufland ruft tiefgefrorenen Spinat der Eigenmarke K-Classic zurück. Grund sind mögliche Plastikteilchen im Produkt. Kunden sollten den Spinat nicht essen.
08.01.2026 - 16:03 Uhr
Wegen möglicher Fremdkörper aus Plastik in Tiefkühlspinat ruft der Discounter Kaufland ein Produkt seiner Eigenmarke zurück. Es handele sich um K-Classic Spinat gehackt, erntefrisch tiefgefroren, 1.000 Gramm, mit der Identifikationsnummer GTIN 4337185811425 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum Oktober 2027, teilte das Unternehmen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit.