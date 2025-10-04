Mehr als 36.000 Euro für einen Podcast in zwei Jahren – aber zuletzt nur 256 Hörer. Die Podcast-Strategie der Landesregierung findet wenig Resonanz.
In den inzwischen fünf Podcasts der baden-württembergischen Landesregierung wird viel geredet, aber die Menschen zeigen daran zumeist sehr wenig Interesse. Für den Podcast „Cäshflow“ von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), bei dem es um Geld und Politik geht, interessierten sich zuletzt 416 Nutzer je Ausstrahlung, wie aus einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort des Staatsministeriums auf eine Landtagsanfrage der SPD hervorgeht.