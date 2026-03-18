Die US-Regierung verlangt von Touristen und Geschäftsreisenden aus mehreren Nationen eine Kaution. Auch ein Fußball-WM-Teilnehmer ist künftig betroffen.

red/dpa 18.03.2026 - 21:39 Uhr

Bei der Einreise in die USA wird künftig für Geschäftsreisende und Touristen zwölf weiterer Länder eine Kaution fällig – darunter der Fußball-WM-Teilnehmer Tunesien. Zum 2. April werde die Liste damit auf 50 Länder erweitert, teilte das US-Außenministerium mit. Mit der Kaution in Höhe von 15.000 Dollar (rund 13.000 Euro) will die US-Regierung die Einreisenden nach eigenen Angaben davon abhalten, ihr Visum zu überziehen und den Steuerzahlern Kosten zu verursachen.