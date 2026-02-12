Kaviar-Boom Bis zu 20.000 Euro pro Kilo: ein Jungstar kreiert den teuersten Kaviar der Welt
Vom Golfplatz in die Gourmetküche: Hermes Gehnen (29) revolutioniert den Kaviar-Markt. Die Erfolgsgeschichte eines Nischenprodukts.
Hermes Gehnen wollte schon immer der Beste sein. Ursprünglich wollte er Profigolfer werden. Die Chancen standen gut, doch eine Handgelenksverletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Heute produziert er Kaviar, der in den Gourmetküchen der Welt hoch angesehen ist. Tohru Nakamura, Jan Hartwig und Edip Sigl sind nur drei deutsche Beispiele von Drei-Sterne-Köchen, die ihn verwenden.