Ein 15-Jähriger erleidet beim Klettern auf einen Güterwagen einen Stromschlag und lebensbedrohliche Verbrennungen. Das ist über seinen Gesundheitszustand bekannt.
03.06.2026 - 09:14 Uhr
Der 15-Jährige, der an einer Oberleitung am Güterbahnhof in Kehl (Ortenaukreis) einen Stromschlag erlitten hat, ist weiter in kritischem Zustand. Der Jugendliche wurde am Dienstagnachmittag operiert, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Teenager war laut Polizei auf einen Güterwagen geklettert und hatte sich lebensbedrohliche Verbrennungen zugezogen.