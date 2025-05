In Kehl kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen. Doch in dem mutmaßlichen Familienstreit bleibt es nicht nur bei einem Vorfall.

Im Streit sollen sich mehrere Mitglieder einer Familie in Kehl (Ortenaukreis) mehrmals angegriffen und verletzt haben. Zunächst hätten sich etwa zehn Menschen am Samstagabend auf dem Marktplatz getroffen und geschlagen, teilte die Polizei mit. Dabei seien auch Messer benutzt worden. Zwei Männer erlitten leichte Stichverletzungen.

In der Nacht zum Sonntag sei es dann erneut zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Menschen am Marktplatz gekommen. Ein Mann erlitt dabei leichte Verletzungen am Kopf. Am Nachmittag soll ein 18-Jähriger schließlich einen 16-Jährigen mit einem Messer attackiert und leicht verletzt haben. Die Polizei vermutet als Grund für die Einsätze einen Familienstreit.